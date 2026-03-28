「ドジャース８−２ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平選手は第１打席で痛烈な右前打を放ち、開幕戦は４年連続で安打をマーク。２四死球を含む３出塁でチームの勝利に貢献したが、試合中に２度、米ファン反響のほっこりシーンがあった。

初回ギャレンが投じたナックルカーブを痛烈に右前に運んだ大谷。打球速度１７９キロの強烈な一打にドジャースタジアムも沸いた。大谷は一塁に到達すると三塁ベンチを向いてポーズを取った。その際、ダイヤモンドバックスの一塁手、カルロス・サンタナが振り上げた左手に「ビクッ」と反応し、振り向く姿が全米中継のカメラに映し出された。

直後、大谷は３９歳のベテランの右肩を優しくたたいて謝罪の意を示した。ＭＬＢ通算１８８０安打の強打者と繰り広げたほっこりシーン。さらに七回の打席で死球を受けた際には一塁へ向かう際、サンタナを指さしながらニッコリする場面も反響を呼んだ。米ファンも「大谷は本当にいろんなところで楽しませてくれる」「この男を好きにならない理由がどこにある？」「大谷は本当に余裕がありすぎ」と書き込んでいた。