“3日間用1万円”の「青春18きっぷ」で春旅を計画中です。3月14日からJR東日本の運賃が変わったそうですが、東京駅から「沼津」や「日光」まで行けば“元が取れる”でしょうか？ 損をしないための「分岐点」を確認

2026年春季「青春18きっぷ」の購入は4月初旬で終了

青春18きっぷは、全国のJR線の普通・快速列車を「連続する3日間または5日間」自由に乗り降りできるきっぷです。2026年春季分の発売期間は、3日間用で4月8日（水曜日）、5日間用で4月6日（月曜日）までとなっており、利用期間は4月10日（金曜日）までとなります。

JR グループの資料によれば、発売価格は3日間用が1万円、5日間用が1万2050円で、おとな・こども同額に設定されています。

以前のように、「1回ずつ離れた日程で使う」といった利用はできず、どちらのタイプも「連続する日程」での利用が条件となっている点に注意が必要です。春休みは窓口が混雑するケースもあるので、計画を立てている方は、早めに手配を済ませておくと安心でしょう。



JR東日本では3月14日に運賃改定を実施

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が2026年3月14日に行った運賃改定では、これまで区分されていた「山手線内」と「電車特定区間」の運賃体系が基本的に「幹線」へと統合されました。

幹線自体の運賃も引き上げられており、改定率は幹線の普通運賃で4.4パーセント、定期などを含めた全体で7.1パーセントになります。3月14日以前に購入済みのきっぷや定期券はそのまま使用できるほか、定額で乗り放題となる2026年春季の「青春18きっぷ」の価格や利用条件は変更されていません。



改定後の運賃ではどこまで乗れば「元が取れる」？

元が取れるかという疑問について、ここでは改定後の普通旅客運賃（幹線）を基準にして計算してみましょう。

青春18きっぷの1日あたりに使える運賃を計算すると、3日間用で約3333円、5日間用で2410円となります。こちらの運賃から元を取るための1日あたりの移動距離（営業キロ）を調べると、目安は以下のようになります。



・3日間用：181キロメートル以上

・5日間用：121キロメートル以上



北関東で有名な観光地である日光（栃木県）ですが、東京駅から日光駅までの乗車距離はおよそ150キロメートルなので、5日間用であれば片道だけで元が取れる計算になります。

一方、沼津駅（およそ126キロメートル）についても、5日間用なら片道で損益分岐点を超えますが、3日間用の場合は片道だけでは足りず移動距離を長くする必要があります。

東京駅から東海道線で静岡方面に移動する場合、3日間用で元を取るには、静岡駅（およそ180キロメートル）の隣の安倍川駅（およそ185キロメートル）、5日間用なら沼津駅より遠くへ足を延ばすことが元を取れるかの目安となるでしょう。



まとめ

検証の結果、東京駅から日光や沼津へ向かう場合、5日間用の青春18きっぷであれば片道の移動でも十分に元が取れることが分かりました。しかし、3日間用の場合は1日あたりの単価が高くなるため、日光や沼津までの移動では足りず、さらに遠方まで移動する計画を立てる必要があります。

運賃改定によっておトク感のボーダーラインは変化していますが、依然として青春18きっぷが格安旅行の味方であることに変わりはありません。今回の記事を参考に、春の鉄道旅を満喫してみてはいかがでしょうか。



出典

東日本旅客鉄道株式会社

東日本旅客鉄道株式会社 「青春 18 きっぷ」「青春 18 きっぷ北海道新幹線オプション券」 の発売について

東日本旅客鉄道株式会社 運賃改定のお知らせ

東日本旅客鉄道株式会社 運賃改定のご案内（5ページ）

東日本旅客鉄道株式会社 普通旅客運賃 【幹線】

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー