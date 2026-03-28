◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場した。注目の１打席目は空振り三振だった。

両チーム無得点の２回２死で初打席へ。カウント２―２からメジャー通算７３勝右腕のセベリーノが投じた真ん中低めの直球をスイングしたが空振り三振に倒れた。登場曲は巨人時代も使っていたサザンオールスターズの「希望の轍」だった。

岡本はポスティングシステムを利用して巨人からメジャーに挑戦。オープン戦では８試合に出場して打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。好守備でもアピール。攻守で順調に調整を進めてきた。前日２６日（同２７日）の練習では２５スイングで２本のサク越えを放つなど広角に鋭い打球を連発。「始まるのでしっかり頑張りたい。（試合が）始まれば緊張するのかなと思う。球場はきれいで大きい。すごく楽しみです」と心境を口にしていた。

昨季ワールドシリーズに進出した強豪チームでスタメンを飾った岡本。いよいよ新たな物語がスタートした。