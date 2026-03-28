NstyleのVネック新作登場！自由な着こなし叶う快適インナー

ファッションをもっと自由に楽しみたい女性に向けて、「Nstyle」から新作インナーが登場。首元のデザインを気にせず着こなせるVネック仕様で、日常のコーディネートに寄り添う一枚です。機能性と快適さを兼ね備えた設計で、バストラインを自然に整えながらストレスフリーな着心地を実現♡自分らしいスタイルを大切にしたい方にぴったりの新作アイテムをご紹介します。

Vネックで広がる着こなし

深めのV字ラインを採用したことで、トップスの襟元からインナーが見えにくい設計に。これまで諦めていたデザインの服も気兼ねなく楽しめるのが魅力です。

さらに、テープレス仕様により着脱もスムーズに。シンプルで洗練されたデザインは、どんなコーデにも自然に馴染み、日常使いしやすいのもポイントです。

フォーティーセブン×NANGA新作キャップ♡機能性×おしゃれを両立

快適＆自然なフラット補正

補正下着メーカーならではの“バストホルダーパネル（自社特許構造使用）”を内蔵し、圧迫感を抑えながら自然なフラットシルエットへ導きます。

バストを下から支えて分散することで、下垂や横流れを防止。

さらに、縫い目を極力減らした設計で、背中のラインもすっきり美しく整います。綿混素材とオーガニックコットンのやさしい肌触りで、長時間の着用でも快適に過ごせます。

選べる2タイプのラインナップ

Nstyle Vネックハーフトップ



価格：6,160円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー(サイズ：XS / S / M / L / LL)

Nstyle Vネックタンクトップ



価格：7,370円（税込）

カラー：ホワイト / ブラック / モカ / グレー(サイズ：XS / S / M / L / LL)

シーンや好みに合わせて選べる2タイプ展開。デイリー使いはもちろん、さまざまなスタイリングにフィットする万能アイテムです。

自分らしく心地よく♡新定番インナー

締め付けすぎず、自然に整える心地よさと、ファッションの自由度を高めるデザインが魅力のNstyle新作インナー。毎日をもっと快適に、自分らしく過ごしたい方にぴったりの一枚です。

シンプルながらもこだわりが詰まったアイテムで、これからのコーディネートをアップデートしてみてはいかがでしょうか♪