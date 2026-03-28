◇フィギュアスケート世界選手権第3日（2026年3月27日 チェコ・プラハ）

女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪4位の千葉百音（木下グループ）が150・02点をマークし、合計228・47点で2位となった。今大会はSP、フリー、合計点全てで自己ベストを更新した。

「ロミオとジュリエット」に乗り、冒頭からジャンプを決めていった。キス＆クライで得点を確認すると涙を流し、最終滑走だった坂本の現役最後の演技を見届けると、また涙した。「SPよりさらに凄く緊張した。五輪の悔しい気持ちから1カ月間自分を信じ続けて、頑張り続けて良かった。シーズンの締めくくりを笑顔で終われた」と話した。

今季序盤は好調だったが、五輪代表選考で重要となる昨年12月のGPファイナルでミスが続いた。「選考基準のプレッシャーがかかって、勝ちきれなかった。結果として本当に今季一悔しい」と振り返る。

そこから年末の全日本選手権で立て直し、夢の五輪舞台では目標の表彰台に立てず4位。「ファイナルから全日本で立て直すのが大変だった。それを乗り切ってもメダルに届かなかった挫折を経験し、悔しさをバネにして、出し切るのが最後できた。いろんなことを経験できた、実り多かったシーズンだった」と総括した。