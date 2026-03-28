『呪術廻戦』作者の描き下ろしイラストに大反響「憂太めっちゃええ顔してるやん」
アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最終回が26日深夜、TBS系で放送された。公式Xでは原作者・芥見下々による描き下ろしイラストが公開されると、ネット上で話題になっている。
【画像】ブチギレ顔の乙骨たち3人！公開された『呪術廻戦』作者の描き下ろしイラスト
前編の最終回は、その影響を受け、休眠中であった黒沐死が動き始める。一般人に襲い掛かる黒沐死と対峙する乙骨。そして、同じく四つ巴の一角である石流龍と、烏鷺亨子はその様子を注視していた。過去の術師と特級呪霊を交えた苛烈極まる戦いの結末が描かれた。
戦闘シーンでは3人同時の「領域展開」が描かれ、今回公開されたイラストもその戦闘を感じさせる一枚でファンは「乙骨くんの描き下ろしありがとうございます。しかもアクスタみたいな立ち絵にポーズが制限されるイラストじゃなくて漫画に画面の使い方でかっこいい」「アニメでもう満腹で何もいらないって思ってたのにやばいて」「憂太めっちゃええ顔してるやん 笑 やっぱ闘いにおいてこんな頼りになる人おらんよね」などの声が出ている。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
【画像】ブチギレ顔の乙骨たち3人！公開された『呪術廻戦』作者の描き下ろしイラスト
前編の最終回は、その影響を受け、休眠中であった黒沐死が動き始める。一般人に襲い掛かる黒沐死と対峙する乙骨。そして、同じく四つ巴の一角である石流龍と、烏鷺亨子はその様子を注視していた。過去の術師と特級呪霊を交えた苛烈極まる戦いの結末が描かれた。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月〜3月に放送された。
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