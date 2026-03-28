◇ア・リーグ ブルージェイズ ― アスレチックス（2026年3月27日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発。メジャー初打席は空振り三振だった。

2回、2死走者なしで回ってきた初打席。巨人時代と同じ登場曲、サザンオールスターズの「希望の轍」で岡本が打席に立つと、ネット裏のファンはスタンディングオベーションで迎えた。「OPENING DAY（開幕日）」になぞらえ、「It's OKA-NING DAY」とプラカードを掲げたファンも見られた。

岡本は1ボール後、アスレチックスの先発・ドミニカ共和国代表右腕セベリーノの98.1マイル（約157.9キロ）直球を空振り。2ボール1ストライクからの4球目、内角シンカーへの反応はスイングを取られ、最後は外角への98.3マイル（約158.2キロ）直球にバットが空を切った。

巨人で4番打者を務め、3度の本塁打王、2度の打点王に輝いた岡本は昨オフ、ポスティングシステムを使ってブルージェイズと4年6000万ドル（約93億円）で契約。日本代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は打率.221と力を発揮できなかったが、オープン戦では.316をマークしていた。