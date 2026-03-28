手段はおまかせ！お金持ちになる手段を「この方法しかない」と限定してはいけない理由とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

手段はおまかせ！お金持ちになる手段を「この方法しかない」と限定してはいけない理由

お金持ちになる「手段」を限定してない？

お金持ちになる「手段」より、お金持ちになった「結果」を考える

さて、お金持ちになる心の準備はバッチリできましたね！

では、どうやってお金持ちになりましょうか。

宝くじを当てて大金持ちに？

会社で昇進して給料アップ？

副業を始めて収入アップ？

投資で大成功？

はい！ これらはすべて正解であり、不正解でもあります。

なぜなら、潜在意識は「その人にぴったり合ったお金持ちになる方法」を導き出してくれるので、お金持ちになる手段は「人によって違う」からなんです。

お金持ちになることを願うときに、「手段」は考えなくても大丈夫。お金持ちになった「結果」だけを見つめていてください。

そうすることで、「おお！ この手があったかー！」という方法でお金が入ってくるなど、きちんと「お金持ちになる」という「結果」に進み始めます。

「宝くじ」「会社で昇進」などの例は、私のちっぽけな顕在意識で思いついたものです。潜在意識は顕在意識よりも膨大なデータを持っていますから、ここはあれこれ考えずにドーン！と潜在意識の力に任せておきましょう。

……まあ、そうはいってもなかなか信じきれないのも当然ですね。では、私の体験談をお聞きください。

まず、私は「書くこと」が仕事になり、生活が一変しました。いろいろな場所から仕事をいただき、収入源も複数ある状態です。とはいえ、仕事でお金が入ってくる、というのはわりと誰もが思いつく方法ではありますね。

では、とっておきの話を聞いてください。

先日、家族で買い物と食事に出かけました。まず最初に行ったドラッグストアで夫が支払いを済ませました。その後、外食をした際に、夫が「ん？」と財布の中のレシートを探し始めたのです。「どうしたの？」と聞くと「ここの会計が、さっきドラッグストアで買った合計金額とまったく同じだった」と。

「これは何かのお知らせだ！」とピンと来た私たちは、すぐさまその4桁の数字で「ナンバーズ4」のくじを買ったのです。

結果は……？ はい、嘘のような話ですが、見事当選しました。ストレート（数字が同じ並びでの当選）ではなくボックス当選（数字の並びは順不同）でしたが！

こうして自分では思いもよらぬ方法でお金が入ってくることは多々あるのです。

だけどもちろん、「手段を考えちゃいけない」わけではありません。私は宝くじに高額当選した妄想もよくするし、大富豪に土地をプレゼントされるのだって「アリだな」と思っていますから！

ただ、「私がお金持ちになるには、この方法しかない」と手段を限定しないでくださいね。自分では思ってもいないような方法でお金が入ってくることもある、とワクワクしながら待ってみましょう！

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある