◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前１１時１０分開始予定）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季初アーチに期待がかかる。試合前には３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発へ向けてキャッチボールをして調整した。

試合前にはロバーツ監督が大谷を１番起用する意図について説明。２４年のドジャース加入当初はベッツに続く２番に入っていたが、同年途中のベッツ離脱にともなって１番に定着すると、昨季も１番がメインとなった。ロバーツ監督は「上位で打つことをショウヘイが心地よく感じていること、そして我々としても彼にできるだけ多くの打席を回したい」と説明。昨季は１〜３番に大谷、ベッツ、フリーマンが座ることがメインだったが、今季は大谷、タッカー、ベッツ、フリーマンと並んでいる。

今季は開幕から二刀流でフル回転する大谷。登板日に１番打者として出場することは負担が大きいようにも見えるが「今のところはこの方針を維持するつもりだ。もちろん注意深く見守り、状況を確認していく。だが現時点ではこの通りでいく」と明言した。