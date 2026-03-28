◆フィギュアスケート ▽世界選手権 第３日（２７日、チェコ・プラハ）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出たミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が、１５８・９７点。合計２３８・２８点で１位となり、２年ぶり４度目の優勝。日本史上最多Ｖを自己ベストで達成した。「後悔はまったくない。このパフォーマンスと共に、お別れを言える」と、現役ラストダンスを飾った。

日本女子初の３大会連続出場を果たしたミラノ五輪は、銀メダル。１位と１・８９点差で、フリーのジャンプにミスが出てわずかに五輪金メダルを逃した。「オリンピックで思い描いていた結果にならなかったことが、本当に一番、後にも先にもこれが一番悔しいという経験をして」と坂本。年始には、補欠の渡辺倫果に「心づもりはしておいて」と辞退の意向もあったが、五輪直後から気持ちは世界選手権へ向いた。渡辺からは「最後、かおちゃんが世界選手権で滑ってる姿を見たいから、ぜひ出て下さい」と連絡も。坂本は「世界選手権で（ＳＰの）スモールメダル２つ、ジャンボメダル１つ取って返らないと納得できないと思って。それをしっかり果たすことが出来たので、終わりよければ全てよし、です」と納得の表情で語った。

千葉百音（木下グループ）とワンツーフィニッシュを果たし、浅田真央を上回って史上最多の優勝回数となった。「本当に、キリのいいタイミングで締められるので。あの、最後フリー（愛の讃歌）の３曲目です。『何も後悔はしてない』という意味です」と、晴れやかに語った。