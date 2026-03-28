茹でるだけじゃない！今が旬のブロッコリーの新しいおいしさ発見、春食材の楽しみ方
クックパッドで「#春レシピ2026」レシピを募集したところ、食卓に春らしさを添えてくれるさまざまなレシピが集まりました。今回はその中から、春食材を使ったレシピを編集部がピックアップしてご紹介します。
▼ブロッコリー×えび、ミモザ風の春サラダ
ブロッコリーとえびをマヨネーズ×レモン汁のドレッシングで和え、ほぐした炒り卵を散らしたサラダです。黄色と緑のグラデーションが春らしく、お好みの春野菜を加えてアレンジも楽しめます。
▼春人参を丸ごとレンチン、デリサラダ
春人参を丸ごとレンジで加熱し、ツナとクリームチーズをヨーグルト×粒マスタードの和え衣で絡めた一品です。茹で卵やカイワレなど、好みの具材を追加しながら楽しめます。
▼スナップえんどう×えび、和風マヨ炒め
スナップえんどうとえびを炒め合わせ、マヨネーズ×和風だし×醤油のたれで仕上げる炒め物です。ふわふわの炒り卵と、スナップえんどうのシャキシャキ食感が楽しめます。
▼旬の苺をミキサーで、ゴロゴロ苺ジュース
苺・レモン汁・砂糖・氷をミキサーにかけるだけで作れる苺ジュースです。果実感を残すのがポイントで、旬の苺を手軽に楽しめます。
どのレシピも、春の食材や彩りを活かしたアイデアが光っていました。旬の食材をぜひ楽しんでくださいね。ご応募いただいた皆さん、素敵なレシピをありがとうございました！
ご紹介したレシピを作った皆さん
・さんじゅーろー
・おひとりごはん
・のぞみ00
・かっちゃん杉