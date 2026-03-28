茹でるだけじゃない！今が旬のブロッコリーの新しいおいしさ発見、春食材の楽しみ方

クックパッドで「#春レシピ2026」レシピを募集したところ、食卓に春らしさを添えてくれるさまざまなレシピが集まりました。今回はその中から、春食材を使ったレシピを編集部がピックアップしてご紹介します。

▼ブロッコリー×えび、ミモザ風の春サラダ

ブロッコリーとえびをマヨネーズ×レモン汁のドレッシングで和え、ほぐした炒り卵を散らしたサラダです。黄色と緑のグラデーションが春らしく、お好みの春野菜を加えてアレンジも楽しめます。



▼春人参を丸ごとレンチン、デリサラダ

春人参を丸ごとレンジで加熱し、ツナとクリームチーズをヨーグルト×粒マスタードの和え衣で絡めた一品です。茹で卵やカイワレなど、好みの具材を追加しながら楽しめます。



▼スナップえんどう×えび、和風マヨ炒め

スナップえんどうとえびを炒め合わせ、マヨネーズ×和風だし×醤油のたれで仕上げる炒め物です。ふわふわの炒り卵と、スナップえんどうのシャキシャキ食感が楽しめます。



▼旬の苺をミキサーで、ゴロゴロ苺ジュース

苺・レモン汁・砂糖・氷をミキサーにかけるだけで作れる苺ジュースです。果実感を残すのがポイントで、旬の苺を手軽に楽しめます。







どのレシピも、春の食材や彩りを活かしたアイデアが光っていました。旬の食材をぜひ楽しんでくださいね。ご応募いただいた皆さん、素敵なレシピをありがとうございました！

ご紹介したレシピを作った皆さん



・さんじゅーろー



・おひとりごはん



・のぞみ00



・かっちゃん杉

