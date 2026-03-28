◇ア・リーグ ブルージェイズ ― アスレチックス（2026年3月27日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）の本拠地アスレチックス戦で先発出場。オープニングセレモニーでは“お茶たてポーズ”にそっくりのポーズを披露した。

巨人で4番打者を務め、3度の本塁打王、2度の打点王に輝いた岡本は昨オフ、ポスティングシステムを使ってブルージェイズと4年6000万ドル（約93億円）で契約。開幕戦から「7番・三塁」でスタメンに名を連ねた。

オープニングセレモニーでは選手紹介される場面があった。各選手が選手コールを受ける中で、岡本は選手コールされるとWBCで流行った「お茶たてポーズ」にそっくりな“右手をグーにして回しながら左手を添える”「ゴマすりポーズ」を披露した。

ネットでは「岡本ゴマすり？お茶じゃなくて？」「岡本ゴマすってた？」「ゴマするポーズなの！？」「紹介の時のあのポーズは何！？」などの声があがった。

“お茶たてポーズ”はWBC侍ジャパンでドジャースの大谷翔平投手がパフォーマンス考案を北山亘基投手（日本ハム）に「セレブレーション決めて発表しろ」と指令したところから始まった。北山は試行錯誤した結果、“右手をシャカシャカ回しながら左手を添えてお茶をたてる”セレブレーションを発案。意味合いについても「お茶をたてるを漢字で書くと点数の“点”。ダイヤモンドをかき混ぜて、お茶をたてて、みんなで点数を取っていきましょう」と説明していた。