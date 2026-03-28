ビッグボーイの「肉の日」限定メニューはボリューム満点！旨みたっぷりジューシーなブラックアンガス牛を使用《3月30日まで》
ハンバーグ＆ステーキレストランのビッグボーイとヴィクトリアステーションは、2026年3月28日から30日までの3日間限定で「3月の29（肉）の日」を開催します。
食べ応えばっちりの限定メニュー
毎月29日に合わせ、ステーキやハンバーグがお得に楽しめる「29（肉）の日」を開催しているビッグボーイ。今回は、オーストラリア産のブラックアンガス牛を使用した、食べ応えのある特別メニュー3品が登場します。
・アンガスサーロインカットステーキのトリプルグリル
やわらかい赤身に適度なサシが入ったブラックアンガス牛のサーロインカット（120g）に、直火で皮目をパリッと香ばしく焼き上げたグリルチキン（100g）、ジューシーな味わいの手ごねハンバーグ（100g）が一度に楽しめます。好みに応じて国産わさびやガーリックチップとともに楽しめます。
価格は2739円。
・アンガスサーロインカットステーキ（200g）＆みすじステーキ（150g）
サーロインカットと、やわらかい肉質とさっぱりとした味わいの希少部位"みすじ"のステーキを組み合わせています。
価格は3839円。
・アンガスサーロインカットステーキ（300g）
ブラックアンガス牛の旨みと上品な脂の甘みを堪能できます。
価格は3949円。
ステーキは卓上コンロで好みの焼き加減にして食べてください。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部