ビッグボーイの「肉の日」限定メニューはボリューム満点！旨みたっぷりジューシーなブラックアンガス牛を使用《3月30日まで》

ハンバーグ＆ステーキレストランのビッグボーイとヴィクトリアステーションは、2026年3月28日から30日までの3日間限定で「3月の29（肉）の日」を開催します。

食べ応えばっちりの限定メニュー

毎月29日に合わせ、ステーキやハンバーグがお得に楽しめる「29（肉）の日」を開催しているビッグボーイ。今回は、オーストラリア産のブラックアンガス牛を使用した、食べ応えのある特別メニュー3品が登場します。

・アンガスサーロインカットステーキのトリプルグリル

やわらかい赤身に適度なサシが入ったブラックアンガス牛のサーロインカット（120g）に、直火で皮目をパリッと香ばしく焼き上げたグリルチキン（100g）、ジューシーな味わいの手ごねハンバーグ（100g）が一度に楽しめます。好みに応じて国産わさびやガーリックチップとともに楽しめます。

価格は2739円。

・アンガスサーロインカットステーキ（200g）＆みすじステーキ（150g）

サーロインカットと、やわらかい肉質とさっぱりとした味わいの希少部位"みすじ"のステーキを組み合わせています。

価格は3839円。

・アンガスサーロインカットステーキ（300g）

ブラックアンガス牛の旨みと上品な脂の甘みを堪能できます。

価格は3949円。

ステーキは卓上コンロで好みの焼き加減にして食べてください。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部