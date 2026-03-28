3月28日・29日に東京ビッグサイトで開催中の「AnimeJapan 2026」にて、TVアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』のティザーPVが公開。7月よりTOKYO MX、MBS、BS11で放送されることも発表された。

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『週刊コロコロコミック』で連載中の同名原作コミックは、1990年代に圧倒的な人気を博した『炎の闘球児 ドッジ弾平』の正統続編。『炎の闘球児ドッジ弾平』でドッジボールブーム、『爆走兄弟レッツ&ゴー!!』でミニ四駆ブームと、漫画をきっかけに社会現象を巻き起こしてきたこしたてつひろが、『炎の闘球児 ドッジ弾平』の主人公・一撃弾平の娘・一撃弾子を主人公に2022年から連載を開始。公開直後からSNSを中心に大きな話題を集め、更新日にはたびたびXのトレンドにランクインするなど、注目されている。

ティザーPVでは、球川闘球部のメンバーの映像とボイスが初公開。映像内には、おとなになった一撃弾平と小仏珍念の姿も登場。一撃弾平は小西克幸、小仏珍念は稲田徹がそれぞれ演じる。また、幼少期の一撃弾平は過去作品から引き続き日髙のり子が担当する。（文＝リアルサウンド編集部）