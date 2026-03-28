『春うつ』の原因と対策をチェック！ なりやすい人の性格や特徴とは【医師監修】

春うつは誰にでも起こりうる状態ですが、性格的な傾向や生活環境によってリスクが高まる方がいます。真面目で責任感の強い方や、対人関係に気を遣いすぎる方は注意が必要です。また、睡眠不足や社会的支援の少ない環境も発症に関係します。自分の傾向を知ることが、早めのセルフケアにつながります。

※春うつは正式な病名ではなく、春の環境変化や気候変動によって引き起こされる抑うつ状態や適応障害などの総称・俗称です。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

春うつになりやすい人の特徴

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・資格医師免許、日本医師会認定産業医、日本医師会認定健康スポーツ医

春うつは誰にでも起こり得る状態ですが、特定の性格傾向や生活背景を持つ方は、発症リスクが高いことが知られています。自分がどのようなタイプに該当するかを知ることで、早期に対策を講じることが可能になります。ここでは、春うつになりやすい性格的特徴と生活環境的要因について解説します。

性格的な傾向

春うつになりやすい性格傾向として、まず真面目で責任感が強いタイプが挙げられます。こうした方は、周囲の期待に応えようと努力し、自分に厳しい基準を課す傾向があります。新しい環境でも完璧を目指して頑張りすぎてしまい、心身の疲労が蓄積しやすくなります。

几帳面で計画的な性格も、環境変化に対してストレスを感じやすい要因となります。予定通りに物事が進まないことや、予測できない出来事に対して不安や焦りを強く感じることがあります。柔軟な対応が求められる状況では、心理的な負担が大きくなりがちです。

対人関係において気を遣いすぎるタイプも注意が必要です。周囲の目を気にして自分の意見を言えなかったり、他者の感情を優先して自分の気持ちを抑え込んだりすることで、ストレスが内にたまりやすくなります。特に新しい環境では、人間関係の構築に多大なエネルギーを費やし、疲弊してしまうことがあります。

また、ネガティブ思考に陥りやすい方や、自己評価が低い方も春うつのリスクが高まります。失敗を過度に自分のせいにしたり、将来に対して悲観的な見方をしたりすることで、気分の落ち込みが深まる傾向があります。

生活環境的なリスク要因

生活環境の面では、過去にうつ病や適応障害などの精神疾患を経験したことがある方は、春うつを発症しやすいといわれています。再発のリスクがあるため、環境変化の多い春には特に注意が必要です。また、家族に精神疾患の既往がある場合も、遺伝的な要因が影響する可能性があります。

慢性的な睡眠不足や不規則な生活を送っている方も、春うつになりやすい傾向があります。睡眠不足は心身の回復を妨げ、ストレス耐性を低下させるため、環境変化への適応が困難になります。食生活の乱れや運動不足も、身体的な健康を損ない、心の安定に悪影響を及ぼします。

社会的支援が少ない環境にある方もリスクが高まります。頼れる家族や友人がいない、職場でのサポート体制が不十分といった状況では、ストレスを一人で抱え込むことになり、心理的な負担が増大します。特に単身での転居や新しい職場への配属など、孤立しやすい状況は注意が必要です。

女性の場合、月経周期やホルモンバランスの変動も影響することがあります。ホルモンの変化は気分や身体症状に影響を与えるため、生理前や更年期といった時期には、春うつの症状が強まる場合があります。

まとめ

春うつは、季節の変化や環境の変動が引き金となり、心身にさまざまな症状をもたらす状態です。気分の落ち込みや意欲の低下、睡眠障害、疲労感などが現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。規則正しい生活リズム、適度な運動、ストレス管理といった日常的な対策が有効ですが、症状が2週間以上続く場合や日常生活に大きな影響が出ている場合には、専門医への相談が推奨されます。早期に適切な治療を受けることで、症状の改善と再発予防が可能です。心身の変化に気づいたら、一人で抱え込まず、医療機関や周囲のサポートを活用しましょう。

参考文献

厚生労働省「みんなのメンタルヘルス総合サイト」

日本うつ病学会

厚生労働省「職場における心の健康づくり」