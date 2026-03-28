

今週の日経平均株価は、中東情勢を睨み不安定な値動きが続き、前週末比54銭高の5万3373円と4週ぶりに反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は30社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、イラン情勢へ警戒感強くWTI価格が94ドル台に上昇したことが買い手掛かりとなったＩＮＰＥＸ <1605> [東証Ｐ]、ＡＩＤＣ向け光デバイス周辺のキーカンパニーとして波状的な買いが続くサムコ <6387> [東証Ｐ]、26年3月期最終利益予想及び配当予想を上方修正したあいちフィナンシャルグループ <7389> [東証Ｐ]、しずおかＦＧと経営統合で基本合意と発表した名古屋銀行 <8522> [東証Ｐ]、米バークシャーグループの戦略的出資がサプライズ視された東京海上ホールディングス <8766> [東証Ｐ]、など。また、日本マクドナルドホールディングス <2702> [東証Ｓ]、大塚ホールディングス <4578> [東証Ｐ]など14社は先週に続き上場来高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧



● 鉱業―――――――――――― 1銘柄



<1605> ＩＮＰＥＸ [東証Ｐ]



● 医薬品――――――――――― 2銘柄



<4503> アステラス [東証Ｐ]

<4578> 大塚ＨＤ [東証Ｐ]



● ガラス土石製品――――――― 1銘柄



<5290> ベルテクス [東証Ｓ]



● 機械―――――――――――― 2銘柄



<6387> サムコ [東証Ｐ]

<6459> 大和冷 [東証Ｐ]



● 電気機器―――――――――― 3銘柄



<6508> 明電舎 [東証Ｐ]

<6787> メイコー [東証Ｐ]

<6809> ＴＯＡ [東証Ｐ]



● 陸運業――――――――――― 1銘柄



<9072> ニッコンＨＤ [東証Ｐ]



● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄



<9303> 住友倉 [東証Ｐ]



● 情報・通信業―――――――― 3銘柄



<3673> ブロドリーフ [東証Ｐ]

<9408> ＢＳＮＨＤ [東証Ｓ]

<9436> 沖縄セルラー [東証Ｓ]



● 卸売業――――――――――― 5銘柄



<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]

<7521> ムサシ [東証Ｓ]

<7539> アイナボＨＤ [東証Ｓ]

<8058> 三菱商 [東証Ｐ]

<9986> 蔵王産業 [東証Ｓ]



● 小売業――――――――――― 3銘柄



<2702> マクドナルド [東証Ｓ]

<7678> あさくま [東証Ｓ]

<9279> ギフトＨＤ [東証Ｐ]



● 銀行業――――――――――― 5銘柄



<5844> 京都ＦＧ [東証Ｐ]

<7384> プロクレＨＤ [東証Ｐ]

<7389> あいちＦＧ [東証Ｐ]

<8366> 滋賀銀 [東証Ｐ]

<8522> 名古屋銀 [東証Ｐ]



● 保険業――――――――――― 2銘柄



<8715> アニコムＨＤ [東証Ｐ]

<8766> 東京海上 [東証Ｐ]



● 不動産業―――――――――― 1銘柄



<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]





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