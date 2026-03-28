昨季限りで現役引退したクレイトン・カーショー氏（38）が27日（日本時間28日）、NBCスポーツの解説者として前日の開幕戦に続いてドジャースタジアムを訪れ、引退後の生活について語った。

引退後の生活で1番楽しい点を問われ「引退には自由がある。トレーニングをしたくなければ、しなくてもいい。腕が痛くても関係ない。だから、より多くのことを見たり、あらゆることに時間を費やしたりすることができる」と笑い、その上で「もちろん、この野球というゲームをプレーすることがいかに特別であったかという事実を損なうものではないが、（引退して）家にいることも本当に素晴らしいことがたくさん」と家族とゆっくり過ごす時間があると柔和な笑みを見せた。

野球が恋しくならないかという質問にも「ゲーム自体が恋しいということは全くない。ただ、一緒にいた人々が恋しい」とチームメートへの思いを吐露。「試合を見るのは大好きだが、もう自分ではプレーできないと分かっているので、その点については気持ちの整理が付いている」とし「でも、このスタジアムや周りの環境は恋しい。ここにいるのが辛いというわけではないが、自分が何を失ったのかを思い出させられる。それは確かに、少し寂しい気持ちになる」と野球への気持ちは整理ができているものの長年過ごした環境が変わる寂しさについて本音を明かした。

将来的な指導者就任に関しては「コーチになるつもりはない。私は（試合を）見る側にまわります。将来のことは、まだあまりよく分からない」と言葉を濁した。

カーショーはドジャース一筋でMLB通算455試合に登板し、223勝96敗、防御率2・53の成績を残した。前日の開幕戦では中継中に山本由伸の投球を「芸術品」と称賛していた。