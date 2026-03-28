食べ比べてみたーーーいッ♡【ローソン】の「新作サンド」が気になる

【ローソン】に、ビスケットでクリームをたっぷりサンドした「新作サンド」が登場中。クリーム味とショコラ味で登場しているビスケットサンドは、ちょっと休憩したいブレイクタイムにぴったり。サクッと食べられてお腹も満たしてくれそうです。今回は、そんな新作サンドシリーズの魅力をご紹介。どちらも美味しそうなので、食べ比べも楽しめるはず。

カロリー控えめが嬉しい！

シンプルな見た目で、クリームの美味しさを感じられそうな「しっとりビスケットサンド クリーム」。サンドされたクリームに厚みがあり、ビスケットの柔らかな食感と相まって、心地良く味わえそうです。片手で食べられる手軽なサイズ感で、休憩時間にもサクッと味わえそう。公式サイトによれば「181kcal」とやや控えめなカロリーで、あまり罪悪感なく食べられそうなところも魅力的です。

濃厚なガナッシュとクリームを楽しむ

こちらは、チョコチップが入ったビスケットを使用した「しっとりビスケットサンド ショコラ」。クリームの中に、ガナッシュが入っているところがポイントです。インスタグラマー@sujiemonさんによれば、「カカオ62％使用の濃厚ガナッシュ」なのだそう。「シンプルなのに奥深さのある味わい」ともコメントしています。先程ご紹介した「しっとりビスケットサンド クリーム」と、食べ比べてみてはいかがでしょうか。

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※こちらの記事では@nyancoromochi_sweets_blog様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino