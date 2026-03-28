見上愛＆上坂樹里ダブル主演で看護の世界に飛び込むヒロインを活写！『風、薫る』来週スタート
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第1週「翼と刀」が3月30日〜4月3日に放送される。
【写真】東京で暮らすもう1人のヒロイン・直美（上坂樹里）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を巻き起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第1回（3月30日放送）あらすじ
明治15年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りんは母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが寄せられる。
一方、東京では、身寄りがない大家直美がマッチ工場で働きながら、なんとか日々の暮らしを立てていた…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】東京で暮らすもう1人のヒロイン・直美（上坂樹里）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を巻き起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
明治15年、栃木県那須地域の村で一ノ瀬りんは母の美津（水野美紀）、妹の安（早坂美海）、そして、元家老の父・信右衛門（北村一輝）とつましいながらも幸せな日々を送っていた。ある日、幼なじみの虎太郎（小林虎之介）から思いもよらない知らせが寄せられる。
一方、東京では、身寄りがない大家直美がマッチ工場で働きながら、なんとか日々の暮らしを立てていた…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。