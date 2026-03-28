『おかあさんといっしょ』体操のお姉さん・秋元杏月、卒業記念映像集発売 約30曲＆豪華特典映像も収録
『おかあさんといっしょ』初代体操のお姉さんとして7年間にわたり、たくさんの笑顔と元気を届けた“杏月お姉さん”こと秋元杏月の卒業記念映像集『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト とびだそう どこまでも』が、6月24日にブルーレイ・DVDで発売されることが決定した。
【写真】『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト とびだそう どこまでも』トラックリスト
本作には、杏月お姉さんが大活躍の番組うたクリップ映像から約30曲を厳選。杏月お姉さんが番組に加入して初めての月のうた「ミライクルクル」や、最後の月のうたとなった「ゆきたいところへ」は、アニメーションにこれまでの思い出映像を重ねた特別版“メモリアルバージョン”が収録される。
そのほか、個性的な衣装が印象的な「おまめ戦隊ビビンビ〜ン」「ごめんください、めんください。」、新体操パフォーマンスを取り入れた「おおきなわがあれば」「夢の中のダンス」など、さまざまなコンセプト別のうたクリップ映像を楽しめる内容となっている。
就任から7年間を共にした番組体操曲「からだ☆ダンダン」は、これまで杏月お姉さんがペアを組んできた誠お兄さん、和夢お兄さんとのパフォーマンスをミックスした“スペシャルリミックス版”を収録。歴代パートナーとの思い出が詰まった特別な映像だ。
特典映像は、「オタマジックショー」「さすらいのポーズマン」「なんだっけ？！」「しりたガエルのけけちゃま」など番組内コーナーから杏月お姉さんが出演する名シーンを集めた傑作選に加え、2026年3月に行われた『おかあさんといっしょファミリーコンサート 水戸公演』での卒業挨拶までを収めた、ファン必見の豪華ラインナップ。
また、ブルーレイ・DVDのパッケージ内には「杏月お姉さんからのメッセージカード」が生産数限定で封入。加えて『クリアカード2枚セット』が先着購入者向け特典として用意されている。こちらは杏月お姉さんのソロ写真にメッセージ＆サインをあしらったカードと、ゆういちろうお兄さん、まやお姉さん、和夢お兄さんも加わり、背景がクリアになっていて一緒に写真を撮ることができる全員集合バージョンのカードの2枚セットとなっている。封入特典・先着購入者特典いずれも数に限りがある。
テレビの前の子どもたちにはもちろん、その保護者や大人にもたくさんの元気を届けてきた杏月お姉さんの魅力と感動が詰まった7年間の集大成となるメモリアル作品。杏月お姉さんも「このメモリアルベストには思い出の数々がぎゅぎゅーっと詰まっています。おともだちのみんなとご家族の皆さまに楽しい時間をお届けできますように」とコメントを寄せている。
※杏月お姉さんのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■杏月お姉さん
7年間、本当にありがとうございました！ みんなといっしょにたいそうしたり、おどったり、とっても幸せな楽しい日々でした。
このメモリアルベストには そんな思い出の数々がぎゅぎゅーっと詰まっています。おともだちのみんなとご家族の皆さまに楽しい時間をお届けできますように。
【写真】『「おかあさんといっしょ」メモリアルベスト とびだそう どこまでも』トラックリスト
本作には、杏月お姉さんが大活躍の番組うたクリップ映像から約30曲を厳選。杏月お姉さんが番組に加入して初めての月のうた「ミライクルクル」や、最後の月のうたとなった「ゆきたいところへ」は、アニメーションにこれまでの思い出映像を重ねた特別版“メモリアルバージョン”が収録される。
就任から7年間を共にした番組体操曲「からだ☆ダンダン」は、これまで杏月お姉さんがペアを組んできた誠お兄さん、和夢お兄さんとのパフォーマンスをミックスした“スペシャルリミックス版”を収録。歴代パートナーとの思い出が詰まった特別な映像だ。
特典映像は、「オタマジックショー」「さすらいのポーズマン」「なんだっけ？！」「しりたガエルのけけちゃま」など番組内コーナーから杏月お姉さんが出演する名シーンを集めた傑作選に加え、2026年3月に行われた『おかあさんといっしょファミリーコンサート 水戸公演』での卒業挨拶までを収めた、ファン必見の豪華ラインナップ。
また、ブルーレイ・DVDのパッケージ内には「杏月お姉さんからのメッセージカード」が生産数限定で封入。加えて『クリアカード2枚セット』が先着購入者向け特典として用意されている。こちらは杏月お姉さんのソロ写真にメッセージ＆サインをあしらったカードと、ゆういちろうお兄さん、まやお姉さん、和夢お兄さんも加わり、背景がクリアになっていて一緒に写真を撮ることができる全員集合バージョンのカードの2枚セットとなっている。封入特典・先着購入者特典いずれも数に限りがある。
テレビの前の子どもたちにはもちろん、その保護者や大人にもたくさんの元気を届けてきた杏月お姉さんの魅力と感動が詰まった7年間の集大成となるメモリアル作品。杏月お姉さんも「このメモリアルベストには思い出の数々がぎゅぎゅーっと詰まっています。おともだちのみんなとご家族の皆さまに楽しい時間をお届けできますように」とコメントを寄せている。
※杏月お姉さんのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■杏月お姉さん
7年間、本当にありがとうございました！ みんなといっしょにたいそうしたり、おどったり、とっても幸せな楽しい日々でした。
このメモリアルベストには そんな思い出の数々がぎゅぎゅーっと詰まっています。おともだちのみんなとご家族の皆さまに楽しい時間をお届けできますように。