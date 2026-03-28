『リブート』最終回ゲストを一挙解禁
鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場『リブート』が、2026年3月29日に最終回を迎える。怒涛の展開と先の読めないストーリーで話題を集めてきた同作に、大西利空、斎藤恭代、井上貴博アナウンサーの出演が発表され、物語のラストをさらに彩る。
【写真】最終回の場面カットを先行公開！
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、顔を変え別人として生きながら事件の真相を追うサスペンス。嘘と真実が交錯する中で、壮絶な運命に翻弄される夫婦の姿を描いてきた。第9話では、戸田恵梨香演じる夏海と早瀬が再会を果たし、共に最後の敵へ立ち向かう展開が描かれた。
最終回では、早瀬が永瀬廉演じる冬橋に拘束され、夏海もまた北村有起哉演じる合六に追い詰められる極限状況に。すべてをさらけ出した夏海の覚悟が物語を大きく動かし、100億円を巡る駆け引きがクライマックスへと向かう。夫婦の結末が最大の見どころとなる。
最終回のゲストとして登場する大西利空は、謎の青年役で出演。「最終回だけの登場になるが、『いい作品だったな』と思ってもらえる締めくくりに関われていたら嬉しい」とコメント。斎藤恭代は捜査一課の刑事・下条茜役でゴールデン帯ドラマ初出演となり、「冷静さの中にも危険と隣り合わせで生きる女性のかっこよさを実感した」と語る。井上貴博アナウンサーは劇中のリポーター役で出演し、「鈴木さんが現場の空気を掌握していた」と振り返った。
さらに、最終回放送後の3月30日から日本でNetflix配信がスタートし、6月14日には世界配信も予定されている。国内外へと広がる『リブート』の物語が、どのような結末を迎えるのか注目が集まる。
【写真】最終回の場面カットを先行公開！
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、顔を変え別人として生きながら事件の真相を追うサスペンス。嘘と真実が交錯する中で、壮絶な運命に翻弄される夫婦の姿を描いてきた。第9話では、戸田恵梨香演じる夏海と早瀬が再会を果たし、共に最後の敵へ立ち向かう展開が描かれた。
最終回のゲストとして登場する大西利空は、謎の青年役で出演。「最終回だけの登場になるが、『いい作品だったな』と思ってもらえる締めくくりに関われていたら嬉しい」とコメント。斎藤恭代は捜査一課の刑事・下条茜役でゴールデン帯ドラマ初出演となり、「冷静さの中にも危険と隣り合わせで生きる女性のかっこよさを実感した」と語る。井上貴博アナウンサーは劇中のリポーター役で出演し、「鈴木さんが現場の空気を掌握していた」と振り返った。
さらに、最終回放送後の3月30日から日本でNetflix配信がスタートし、6月14日には世界配信も予定されている。国内外へと広がる『リブート』の物語が、どのような結末を迎えるのか注目が集まる。