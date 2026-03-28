24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が28日までにインスタグラムを更新。お気に入りのアイシャドウを公開した。

「最近よく使っているshu uemuraのアイシャドウ とっても華やかなラメがお気に入り」とつづった上で自画像を公開。首元にはファーが巻かれていた。

24日には「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜って

ちょっと怖くなりつつ、今を楽しむことにします」と自身の「PTSD」の現況についてつづっていた。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名を明らかにしていなかったが、24年10月にSNSで「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。昨年6月の初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。同年9月には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。