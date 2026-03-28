超大型犬にはじめてジャーキーをあげたら、大喜びで食べ始めるかと思いきや…？予想外の反応に思わず笑ってしまう人が続出し、投稿は記事執筆時点で2万2000回再生を突破しています。

【動画：超大型犬が初めて『ジャーキー』を貰った結果→食べ方がわからなくて…あまりにも愛おしい光景】

超大型犬にはじめてジャーキーをあげたら…

YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテンドッグどんちゃんのくらし - Donnie log.」に投稿されたのは、バーニーズマウンテンドッグの「どん」ちゃん（本名ドニーちゃん）がはじめてジャーキーを食べた時の様子です。飼い主さんはどんちゃんが大きくなるまでドッグフードだけを与えていたのですが、1歳になったのを機にオヤツを解禁することに。

さっそくお友達がプレゼントしてくれたジャーキーを見せたら、どんちゃんは大喜び！飼い主さんに飛びついて「早くちょうだい」とアピールした後で、やる気満々で芸を披露してくれたそう。そしていざジャーキーをあげたら…？

まさかのフリーズ！

ジャーキーを食べるのが楽しみでお目目をキラキラさせていたどんちゃんですが、ジャーキーをくわえた瞬間に困惑顔に…。どうやらジャーキーの食べ方がわからないようで、そのままフリーズしてしまったとか！

飼い主さんが「カミカミしてごらん」と声を掛けても、どんちゃんはなかなかジャーキーを噛もうとせず、お口にくわえたままソファでくつろぎ始めたそう。

その後も時々飼い主さんをチラチラ見て様子をうかがいながら、「どうしたらいいかわからん…」と固まっていたというどんちゃん。渋い顔でジャーキーをくわえている姿は、ダンディなおじさんが葉巻を吸っている姿に似ていて、思わず笑ってしまいます。

マイペースなところが愛おしい

しばらくするとどんちゃんはジャーキーをソファに置いて舐め始めたのですが、またすぐにフリーズ。しかし飼い主さんが近づくと、「取られるかも！」と焦ってジャーキーを口に入れ、ようやくバリバリと噛み始めたとか。

結局、どんちゃんがジャーキーを食べ始めるまでには15分もかかったのですが、飼い主さんはそのマイペースさを愛おしく感じたそうですよ。

この投稿には「最高ｗ」「癒されます」「おっとりさんなところ、本当にたまらなく可愛いです」といったコメントが寄せられています。

どんちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテンドッグどんちゃんのくらし - Donnie log.」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「バーニーズマウンテンドッグどんちゃんのくらし - Donnie log.」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。