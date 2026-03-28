オヤルサバルが2発、ムニョスがデビュー弾！　スペインがセルビアに3発快勝

代表でも輝くエース



クラブでの勢いそのままに

🇪🇸オヤルサバル 先制ゴール



🌍国際親善試合

🆚 スペイン×セルビア

📱#DAZN ライブ配信中#だったらDAZN pic.twitter.com/at2PeEDVKN