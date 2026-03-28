オヤルサバルが2発、ムニョスがデビュー弾！ スペインがセルビアに3発快勝
国際親善試合が27日に行われ、スペイン代表とセルビア代表が対戦した。
試合は16分にフェルミン・ロペスのパスを受けたミケル・オヤルサバルが左足を振り抜き、スペイン代表が先制に成功すると、43分にもペナルティアーク手前の位置からオヤルサバルが左足で豪快なミドルシュートを叩き込み、リードを2点に広げた。
さらに、72分にはこの試合に63分から途中出場してスペイン代表デビューを飾っていたオサスナに所属するビクトル・ムニョスが右足アウトサイドでダメ押しゴールを挙げ、3−0で試合は終了した。
次戦、快勝したスペイン代表は3月31日にエジプト代表と、敗れたセルビア代表は同日にサウジアラビア代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
スペイン代表 3−0 セルビア代表
【得点者】
1−0 16分 ミケル・オヤルサバル（スペイン代表）
2−0 43分 ミケル・オヤルサバル（スペイン代表）
3−0 72分 ビクトル・ムニョス（スペイン代表）
試合は16分にフェルミン・ロペスのパスを受けたミケル・オヤルサバルが左足を振り抜き、スペイン代表が先制に成功すると、43分にもペナルティアーク手前の位置からオヤルサバルが左足で豪快なミドルシュートを叩き込み、リードを2点に広げた。
さらに、72分にはこの試合に63分から途中出場してスペイン代表デビューを飾っていたオサスナに所属するビクトル・ムニョスが右足アウトサイドでダメ押しゴールを挙げ、3−0で試合は終了した。
次戦、快勝したスペイン代表は3月31日にエジプト代表と、敗れたセルビア代表は同日にサウジアラビア代表とそれぞれ対戦する。
【スコア】
スペイン代表 3−0 セルビア代表
【得点者】
1−0 16分 ミケル・オヤルサバル（スペイン代表）
2−0 43分 ミケル・オヤルサバル（スペイン代表）
3−0 72分 ビクトル・ムニョス（スペイン代表）
【動画】スペイン代表がセルビア代表に快勝！
代表でも輝くエース— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 27, 2026
クラブでの勢いそのままに
🇪🇸オヤルサバル 先制ゴール
🌍国際親善試合
🆚 スペイン×セルビア
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ラ・ロハで完全覚醒— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 27, 2026
今日2点目は豪快な左足ミドル
🇪🇸オヤルサバル ドブレーテ達成
🌍国際親善試合
🆚 スペイン×セルビア
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ラ・ロハに新星現る💫— DAZN Japan (@DAZN_JPN) March 27, 2026
右足アウトサイドで華麗に
🇪🇸ムニョス 圧巻の代表デビュー弾㊗️
🌍国際親善試合
🆚 スペイン×セルビア
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