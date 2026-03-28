お笑い芸人、永野（51）が27日放送のフジテレビ系「全力！脱力タイムズ」（金曜午後11時）に出演。解散を発表済みのトリオの名前をあげる一幕があった。

永野は、相手をモザイクで伏せた形で毒舌をまじえて対談し、スタジオ出演者が隠された対談相手を当てるクイズ形式の企画「毒舌対談」のVTRに登場。永野は対談相手がグループに所属しているとし、「業界に影響を与えていないグループ」と酷評。「見たいテレビというより、ついているテレビに出ているイメージ。穴埋めタレント」とバッサリ斬った。

正解は安田大サーカスのクロちゃん。姿が明かされると、永野は「あなたはTBSのおもちゃじゃないですか」と、毒舌は止まらず。「トンツカタン森本がテレ朝のおもちゃみたいに、そういうことですよ」と、24日に解散が発表されたお笑いトリオ、トンツカタンの森本晋太郎（36）の名前をあげた。

永野は「脱力−」で、トンツカタン森本がテレ朝出演が多いことをイジることが“持ちネタ化”している。前週20日の「脱力」では、その森本が番組初登場。森本は「出たことがないのに、定期的に永野さんに悪口を言われている」と“苦情”を申し立てた。森本は一方で、「テレ朝で働いている社員が後輩」であることも明かしていた。

トンツカタンは人力舎所属で、24日にトリオのYouTubeチャンネルで解散を発表した。森本と、お抹茶（36）櫻田佑（36）によるトリオで、スクールJCA21期の同期で12年に結成。19年には、第40回ABCお笑いグランプリの決勝に進出した。お抹茶は21日の「R−1グランプリ」の決勝に進出し2位だった 。森本もラジオのパーソナリティーを担当。近年、個人の活動も増えていた。動画内で森本は「たくさん話し合った。日によって8時間は話した」と明かした。今後、4月に1本予定されているライブにはトリオで出演予定とし、3人ともお笑い芸人は継続すると表明していた。