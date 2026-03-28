塾にも行けず独学で頑張る高3の娘。生活保護でも世帯分離で国立大を目指すことは無謀でしょうか？

生活保護世帯でも大学進学は可能？ 制度の基本を理解しよう

生活保護を受けている家庭でも、子どもの大学進学は制度上禁止されているわけではありません。かつては制限が厳しい時代もありましたが、現在は自立支援の観点から進学を認める方向に変わっています。

ただし、世帯として生活保護を受けたまま大学に通うことは難しく、多くの場合は進学時に子どもが世帯から外れる必要があります。これがいわゆる「世帯分離」です。

世帯分離を行うことで、親は引き続き生活保護を受けながら、子どもは学生として別の生活を送ることが可能になります。ただし、分離後は子ども自身の生活費や学費をどう確保するかが大きな課題となります。



世帯分離のメリットと注意点とは

世帯分離には、進学の選択肢を広げられるという大きなメリットがあります。特に国立大学は学費が比較的安く、経済的負担を抑えながら学べるため、現実的な進路として検討されやすいでしょう。一方で、世帯分離をすると生活保護の対象外となるため、生活費はアルバイトや奨学金で賄う必要があります。

また、自治体によっては進学に関する運用が異なる場合もあるため、事前にケースワーカーへ相談することが重要です。安易に手続きを進めると、想定外の負担が発生する可能性もあるため、制度の理解と準備が不可欠です。



塾なし独学でも国立大合格は可能か

株式会社エンライクが運営するじゅけラボ予備校が実施した大学受験の教育サービス利用に関するアンケート調査によると、大学受験の対策として塾や予備校、家庭教師を「利用していない」と回答した保護者が53.3%と、過半数を占めました。

この結果からも、必ずしも塾に通うことが大学受験の前提ではないことが分かります。結論として、塾に通わなくても国立大学に合格することは十分可能です。

近年は市販の参考書や問題集の質が高く、独学でも体系的に学習できる環境が整っています。また、無料の動画講義やオンライン教材も充実しており、工夫次第で塾に近い学習効果を得ることもできます。

ただし、独学では自分で計画を立てて継続する力が求められるため、学習スケジュールの管理が重要になります。学校の授業や先生のサポートを積極的に活用することも、合格への大きな助けとなるでしょう。



利用できる奨学金や支援制度を最大限活用しよう

経済的に厳しい状況でも、進学を支える制度は数多く存在します。代表的なのが日本学生支援機構（JASSO）の奨学金で、給付型と貸与型があり、条件を満たせば返済不要の支援を受けることも可能です。

また、国の「高等教育の修学支援新制度」により、住民税非課税世帯などは授業料減免や給付型奨学金の対象となります。さらに、自治体や大学独自の支援制度もあるため、情報収集が重要です。これらを組み合わせることで、学費や生活費の負担を大きく軽減できる可能性があります。進学を諦める前に、利用できる制度を徹底的に確認しましょう。



無謀ではなく「準備と戦略」が鍵

生活保護世帯であっても、世帯分離を含めた制度を正しく理解し、奨学金や支援制度を活用すれば国立大学を目指すことは決して無謀ではありません。

重要なのは、経済状況に合わせた現実的な計画と情報収集です。独学であっても工夫次第で合格は十分可能であり、本人の努力と周囲のサポートが大きな力になります。焦らず一つひとつ準備を進めることが、将来の選択肢を広げる第一歩となるでしょう。



出典

株式会社エンライク 大学受験の教育サービス利用に関するアンケート調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー