2010年代末から有料となった銀行等での両替。これは現金を扱う業者にはたいへんな負担となっているようだ。



【写真】ひとまず5万円分の100円硬貨を確保

そんな中、SNS上で大きな注目を集めているのは



「常に100円硬貨不足に悩まされてましたが遂に終止符が！AIに相談すると『自販機の業者にお願いしなさい』との回答でドンピシャ 銀行だとこの枚数で800円ほどかかるのでホント助かります 」



という京都玉の湯（京都市中京区）のXアカウント（@kyoto_tamanoyu）の投稿。



銭湯の売上は入浴料金の積み重ね。釣銭の硬貨をストックするためにかかる費用は経営の足かせとなっていたが、AIのアドバイスで自販機業者に相談したところ、快諾してくれたというのだ。



株式会社京都玉の湯の代表取締役を務める西出英男さんにお話を聞いた。



ーー近年の両替のご苦労についてお聞かせください。



西出：家族やスタッフさんに100円玉を貯めるようお願いしてました。近所の神社にお願いしたり、張り紙をしてお客様にもご協力いただいてます。それでも毎日2000〜5000円ほど両替費用がかかるのでAIに相談しました。



ーー自販機業者の反応はいかがでしたか？



西出：取引しているジュース屋さんが自販機を扱っているのでお願いしたところ、硬貨は入金もお金がかかるのでありがたいと言っておられました。とりあえず5万分お願いしていただいたのがXの写真の分となります。



ーー投稿に大きな反響がありました。



西出：正直驚きました。何気ない日常の投稿の一つだったので、あんなに拡散されるとは全く想像していませんでした。炎上ではなかったことにホッとしています（笑）。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「これは自販機側も100円からお札に無料で交換できるのでWinWinなんよ。100円玉で振込するとホント手数料エグいから、 その他、コインランドリーの業者なんかも喜んで両替してくれるよ」

「自販機のメンテナンスしています 大歓迎です 実際頼まれます」

「自販機の業者も、重い百円玉を持ち帰らずに済む。なんとすばらしい方式。」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。民間で手数料を取らず両替を行うことは法的にも問題ない行為。このような助け合いの輪が今後も広がってほしいものだ。



【京都玉の湯 関連情報】

所在地：京都市中京区押小路通御幸町西入ル亀屋町401



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）