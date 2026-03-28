広島のドラフト1位・平川蓮（仙台大）、同3位・勝田成（近畿大）が、サヨナラ勝ちに大きく貢献した。

広島は4点を追う9回にモンテロの2点適時打で2点差に迫ると、1番・平川が中日・アブレウが3ボール0ストライクから投じた4球目のストレートをレフトへ同点の2点適時二塁打。

27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏は「素晴らしいですよね。3ボールから振れる勇気がすごいですよね」と驚いた様子。

5−5の10回二死一、二塁で打席が回ってきた勝田が、中日・勝野昌慶が1ボールから投じた2球目のストレートをライトに弾き返すサヨナラ打。

片岡氏は「素晴らしい。本当に素晴らしいですよ。その一言に尽きますよ。この場面で高めの速球に振りまけずに、高めのストレートを引っ張れた。プロ野球人生、これでスタートできたわけですからね。楽しみですよ」と興奮気味に話した。

勝利に大きく貢献した広島のルーキー2人の活躍に、番組MCの谷繁元信氏は「いい新人が入ってきましたね、カープはね」と笑顔だった。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』