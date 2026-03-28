「日本戦のメンバーは…」イングランド指揮官トゥヘルが説明。ウルグアイ戦では主将ケインら中心選手が欠場
トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は現地３月27日、自国の聖地ウェンブリーでの国際親善試合で、ウルグアイ代表と対戦。81分にCKから、カタールW杯以来の代表復帰をしたベン・ホワイトが先制点を挙げるも、90＋４分にPKでフェデリコ・バルベルデに同点弾を浴び、１−１で引き分けた。
トゥヘル監督はこの一戦で、キャプテンのハリー・ケインやジュード・ベリンガムら中心選手をベンチからも外した。中３日で迎える日本戦にベストメンバーで臨むと見られる。
メンバー構成に注目が集まるなか、英衛星放送『Sky Sports』によれば、52歳のドイツ人指揮官はウルグアイ戦後、今後の起用法について次のように説明した。
「現在、負傷者がおり、（招集された）選手全員が万全な状態というわけではない。日本戦に向けたメンバーは、おそらく明日になってから決定するだろう。（ジョン・）ストーンズの状態を確認する必要がある。ジュードについても再確認が必要だ」
また、ウルグアイ戦については、こう語った。
「多くを学んだよ。手強い相手だった。細かい部分から多くのことを学べる。（マヌエル・）ウガルテやバルベルデと対戦して、そのレベルを実感した。我々にはこうしたテストが必要だった。私たちがそのように戦えたことを嬉しく思う」
今活動の初戦では勝利を逃したものの、まずまずの手応えを感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ウルグアイ戦はベン・ホワイト劇場に…イングランドの得点＆失点シーン
トゥヘル監督はこの一戦で、キャプテンのハリー・ケインやジュード・ベリンガムら中心選手をベンチからも外した。中３日で迎える日本戦にベストメンバーで臨むと見られる。
「現在、負傷者がおり、（招集された）選手全員が万全な状態というわけではない。日本戦に向けたメンバーは、おそらく明日になってから決定するだろう。（ジョン・）ストーンズの状態を確認する必要がある。ジュードについても再確認が必要だ」
また、ウルグアイ戦については、こう語った。
「多くを学んだよ。手強い相手だった。細かい部分から多くのことを学べる。（マヌエル・）ウガルテやバルベルデと対戦して、そのレベルを実感した。我々にはこうしたテストが必要だった。私たちがそのように戦えたことを嬉しく思う」
今活動の初戦では勝利を逃したものの、まずまずの手応えを感じているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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