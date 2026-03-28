「日本戦のメンバーは…」イングランド指揮官トゥヘルが説明。ウルグアイ戦では主将ケインら中心選手が欠場

「日本戦のメンバーは…」イングランド指揮官トゥヘルが説明。ウルグアイ戦では主将ケインら中心選手が欠場