◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場する。

試合開始前には開幕戦のセレモニーを実施。スタメンの岡本の名前が呼ばれて場内が大歓声で包まれると、三塁線上に整列していた岡本は右手で茶せんをかき混ぜる“お茶たてポーズ”を披露。ＷＢＣの侍ジャパンで流行した得点時のセレブレーションで盛り上げた。

岡本はポスティングシステムを利用して巨人からメジャーに挑戦。オープン戦では８試合に出場して打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。好守備でもアピール。攻守で順調に調整を進めてきた。前日２６日（同２７日）の練習では２５スイングで２本のサク越えを放つなど広角に鋭い打球を連発。「始まるのでしっかり頑張りたい。（試合が）始まれば緊張するのかなと思う。球場はきれいで大きい。すごく楽しみです」と心境を語っていた。

昨季ワールドシリーズに進出した強豪チームでスタメンを飾った岡本。いよいよ新たな物語がスタートする。