◇プロ野球セ・リーグ 広島6×-5中日(27日、マツダスタジアム)

広島は9回に4点差を追いつくなど、中日に延長戦の戦いの末にサヨナラ勝利。大逆転劇を生んだ2人のルーキーがお立ち台に上がりました。

4点を追う9回、アブレウ投手を攻めて、モンテロ選手の2点タイムリーで2点差へ。1アウト1、2塁の好機で1番抜てきのドラフト1位ルーキー平川蓮選手がレフト線へしぶとく落とし、2点タイムリーで追いつきます。

さらに延長10回は、8番ショートでスタメン抜てきのドラフト3位ルーキーの勝田成選手が勝野昌慶投手からライトへサヨナラタイムリーを記録。ともに土壇場でのプロ初ヒットでした。

2人はそろってお立ち台へ。勝田選手は「チャンスで2回凡退していたので、3度目の正直ということで、気合入れて打席に立ちました」と振り返り、「この大観衆で野球をするのは初めてだったので楽しくできました」と笑顔。9回に同点打を放った平川選手については、「本当に頼もしい同期です」と話しました。

平川選手は開口一番に「最高です〜！」と絶叫。値千金の同点打には、「最初1塁ベースを踏み外してしまって1回戻ってしまって頭をかいていた」とスタンドファンを笑わせます。

また勝田選手のサヨナラ打には、「ニヤニヤしちゃいました」と笑みを浮かべ、「かわいくて面白い存在」と仲のよさをうかがわせました。

最後に開幕戦で本拠地に集まったファンヘ自己紹介。平川選手は、「ドラフト1位で入団した平川蓮です。ゆくゆくはトリプルスリーをとれるように頑張ります」と意気込み、勝田選手は「ドラフト3位で入りました、勝田です。自分は日本一しか目指していません。ファンの皆様と日本一の光景見ましょう」と球場をおおいに盛り上げました。

広島は2人の他に2番手で、ドラフト2位齊藤汰直投手が1回無失点。ドラフト5位の赤木晴哉投手は9回に3失点を喫しましたが、新人4人が開幕戦でデビューを飾りました。