婚約者の裏切り、溺愛、陰謀、執着、出生の秘密…展開が読めない物語に“熱狂コメント “続出
「ロマンス？サスペンス？」「まさか…転生しない気!?」――LINEマンガオリジナル作品『この執愛は血よりも濃く』のコメント欄に、読者の熱狂的ツッコミと推理が飛び交っている。血と陰謀、溺愛、裏切り、出生の秘密が交錯する王宮で、物語の展開は予測不能。コメント欄で推理を重ねながら読む「読者参加型」の楽しさこそ、本作ならではの魅力だ。
【漫画】『この執愛は血より濃く』衝撃の幕開けとは…？
■読者を混乱の渦に巻き込む衝撃の幕開け
王である優しい父のもと、箱入り娘として育てられた小国の王女・ジュノー。婚約者である隣国の第二王子・レイフから溺愛され、結婚は目前と思われていた。しかしその関係は、ある日突然裏切られる。レイフは自国の軍を率いてジュノーの国を攻め落とし、彼女の目の前には血に染まった父の遺体が横たわっていた。
レイフは告げる。「お前自身で選べ。この場で処刑されるか、父親の首を落とした男の妻となるか」。なぜ彼は王を手にかけ、婚約を破棄したのか。そしてなぜ、裏切りの果てにジュノーを手放さないのか。物語は第一話から謎とどんでん返しの連続だ。
コメント欄では読者の戸惑いと考察が一気に広がった。「頭の中が“？”だらけ」「レイフの行動が読めない…！」展開の急転に驚きつつも、その真意を読み解こうとする声が相次いだ。さらに、事件前に交わされた「君の瞳に合わせたルビーの指輪」の約束が、悲劇の結婚式で果たされると、「これは何か裏があるのでは…？」と推理は一層熱を帯びる。
やがて物語は、ホラーやミステリーの色合いを濃くしていく。ジュノーが逃げ込んだ城内の一室で遭遇する異形の存在、そして“埃まみれで危険”とされていた図書館の違和感。その奥に隠された空間と並ぶ怪しげな薬瓶。断片的に現れる手がかりが、過去の記憶と結びつき、新たな謎を呼び起こす。
さらに、攻め落とされたはずの国の民がレイフを称え、ジュノーとの結婚を歓迎するという不可解な状況も浮かび上がる。「ジュノーの父には別の顔があったのではないか」。そんな仮説もコメント欄に広がり、物語の裏側を読み解こうとする動きが加速している。
伏線は随所に張り巡らされているものの、その全貌はいまだ明かされていない。読者もジュノーも真実にたどり着いていないからこそ、コメント欄での推理と議論は熱を増す。物語を追うことそのものが“参加体験”へと変わっていく、そんな新たな読書体験が生まれている。
■見どころは“執着愛”の変化とヒロインの成長
読者の反応で興味深いのは、当初は戸惑いの声が多かったレイフへの見方が、物語の進行とともに少しずつ変化している点だ。多くを語らない「……」の多いセリフの裏に、ジュノーへの想いがにじむように感じられる場面もあり、その真意を探る声が広がっている。さらに、ジュノーの味方として現れる美青年ブラッドリーの存在も、読者の視線を集める。彼との距離が近づくにつれ、レイフが見せるわずかな感情の揺らぎに、「これは嫉妬ではないか」といった考察も浮かび上がってきた。
こうした関係性について、担当編集は「愛していた人が“どうして”変わってしまったのか。その謎を軸に、レイフとブラッドリーというタイプの異なる二人のヒーローが見せる執着愛が“変化する瞬間”と、ヒロインの成長を楽しんでほしい」と語る。ジュノーを巡る二人の想いは、それぞれ異なるかたちで絡み合いながら、物語の中で姿を変えていくという。では、冷徹に見えるレイフの言動の裏にある感情とは何か。その本心もまた、今後明らかになっていくのだろうか。
さらに、担当者は「単純な好意に収めることの出来ない、狂気にも見えるほどの深い愛と、捨ててしまいたくとも捨てられない情愛が描かれている」とも明かす。純愛と執着がせめぎ合うこの物語は、やがて価値観を揺さぶるような展開へとつながっていきそうだ。
重層的に張り巡らされた伏線と、長く続く緊張感のある展開。その一つひとつが意味を持つとすれば、物語はどこへ着地するのか。物語の結末を推理しながら、唯一無二の物語で味わってほしい。
【漫画】『この執愛は血より濃く』衝撃の幕開けとは…？
■読者を混乱の渦に巻き込む衝撃の幕開け
レイフは告げる。「お前自身で選べ。この場で処刑されるか、父親の首を落とした男の妻となるか」。なぜ彼は王を手にかけ、婚約を破棄したのか。そしてなぜ、裏切りの果てにジュノーを手放さないのか。物語は第一話から謎とどんでん返しの連続だ。
コメント欄では読者の戸惑いと考察が一気に広がった。「頭の中が“？”だらけ」「レイフの行動が読めない…！」展開の急転に驚きつつも、その真意を読み解こうとする声が相次いだ。さらに、事件前に交わされた「君の瞳に合わせたルビーの指輪」の約束が、悲劇の結婚式で果たされると、「これは何か裏があるのでは…？」と推理は一層熱を帯びる。
やがて物語は、ホラーやミステリーの色合いを濃くしていく。ジュノーが逃げ込んだ城内の一室で遭遇する異形の存在、そして“埃まみれで危険”とされていた図書館の違和感。その奥に隠された空間と並ぶ怪しげな薬瓶。断片的に現れる手がかりが、過去の記憶と結びつき、新たな謎を呼び起こす。
さらに、攻め落とされたはずの国の民がレイフを称え、ジュノーとの結婚を歓迎するという不可解な状況も浮かび上がる。「ジュノーの父には別の顔があったのではないか」。そんな仮説もコメント欄に広がり、物語の裏側を読み解こうとする動きが加速している。
伏線は随所に張り巡らされているものの、その全貌はいまだ明かされていない。読者もジュノーも真実にたどり着いていないからこそ、コメント欄での推理と議論は熱を増す。物語を追うことそのものが“参加体験”へと変わっていく、そんな新たな読書体験が生まれている。
■見どころは“執着愛”の変化とヒロインの成長
読者の反応で興味深いのは、当初は戸惑いの声が多かったレイフへの見方が、物語の進行とともに少しずつ変化している点だ。多くを語らない「……」の多いセリフの裏に、ジュノーへの想いがにじむように感じられる場面もあり、その真意を探る声が広がっている。さらに、ジュノーの味方として現れる美青年ブラッドリーの存在も、読者の視線を集める。彼との距離が近づくにつれ、レイフが見せるわずかな感情の揺らぎに、「これは嫉妬ではないか」といった考察も浮かび上がってきた。
こうした関係性について、担当編集は「愛していた人が“どうして”変わってしまったのか。その謎を軸に、レイフとブラッドリーというタイプの異なる二人のヒーローが見せる執着愛が“変化する瞬間”と、ヒロインの成長を楽しんでほしい」と語る。ジュノーを巡る二人の想いは、それぞれ異なるかたちで絡み合いながら、物語の中で姿を変えていくという。では、冷徹に見えるレイフの言動の裏にある感情とは何か。その本心もまた、今後明らかになっていくのだろうか。
さらに、担当者は「単純な好意に収めることの出来ない、狂気にも見えるほどの深い愛と、捨ててしまいたくとも捨てられない情愛が描かれている」とも明かす。純愛と執着がせめぎ合うこの物語は、やがて価値観を揺さぶるような展開へとつながっていきそうだ。
重層的に張り巡らされた伏線と、長く続く緊張感のある展開。その一つひとつが意味を持つとすれば、物語はどこへ着地するのか。物語の結末を推理しながら、唯一無二の物語で味わってほしい。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優