A代表デビューから連続選出、中村俊輔さんの前で活躍誓ったFW後藤啓介「目の前でしっかりやらないといけない」
右肩上がりの成長曲線を、力強い言葉と確かなプレーで描き続けている。
日本代表FW後藤啓介(シントトロイデン)はスコットランド戦を翌日に控えた練習後、「クラブでやってることが選ばれるために必要ですし、前回の代表からゴールもアシストも増えて、しっかりアピールできていたと思う。それが代表に繋がって嬉しい」と胸を張るように言った。
昨年11月14日のガーナ戦で初キャップを刻んだ。「楽しくプレーできた」と振り返った一戦で191cmの長身を生かしたポストプレーと献身的な守備はすでに光っていた。それから4か月あまり。所属のシントトロイデンでゴールを量産しながら積み重ねた経験により、今の後藤のプレーはさらに結果に直結するものへと進化している。
今まで以上に「死角を取る」という意識を強めたことで、ポストプレーの幅も広がっている。特にシャドーやウイングバックからのボールを受ける動きは後藤自身が「シントトロイデンでも求められている」と語るように、練習量が多く、磨きがかかっている。
相手守備がコンパクトに構えると予想されるスコットランド戦に向けては、「くさびは多く入る」と分析。「コンパクトにしてきた分、(菅原)由勢くんとか(伊東)純也くんとか三笘選手とか(中村)敬斗くんも空いてくると思うので、ボックス内でクロスを待って、相手の死角を取り続けてゴールにつなげられたらと思う」と言い、周囲との連係から最後は自ら仕留めるイメージを膨らませた。
今回の遠征にはかつてスコットランドのセルティックで活躍した中村俊輔さんがテレビの解説者として現地に来ている。ジュビロ磐田のスクール時代、トップチームにいた中村さんの姿を見ていた後藤は「(中村さんの)目の前でしっかりやらないといけないですね」と刺激を受けている様子ようでもあった。
W杯本大会でC組に入っているスコットランドとはラウンド32で対戦する可能性もある。「ワールドカップに向けても勝てばいいイメージでいけると思うので、しっかり勝てるように全力を尽くしたい」。そう誓った。
(取材・文 矢内由美子)
日本代表FW後藤啓介(シントトロイデン)はスコットランド戦を翌日に控えた練習後、「クラブでやってることが選ばれるために必要ですし、前回の代表からゴールもアシストも増えて、しっかりアピールできていたと思う。それが代表に繋がって嬉しい」と胸を張るように言った。
昨年11月14日のガーナ戦で初キャップを刻んだ。「楽しくプレーできた」と振り返った一戦で191cmの長身を生かしたポストプレーと献身的な守備はすでに光っていた。それから4か月あまり。所属のシントトロイデンでゴールを量産しながら積み重ねた経験により、今の後藤のプレーはさらに結果に直結するものへと進化している。
相手守備がコンパクトに構えると予想されるスコットランド戦に向けては、「くさびは多く入る」と分析。「コンパクトにしてきた分、(菅原)由勢くんとか(伊東)純也くんとか三笘選手とか(中村)敬斗くんも空いてくると思うので、ボックス内でクロスを待って、相手の死角を取り続けてゴールにつなげられたらと思う」と言い、周囲との連係から最後は自ら仕留めるイメージを膨らませた。
今回の遠征にはかつてスコットランドのセルティックで活躍した中村俊輔さんがテレビの解説者として現地に来ている。ジュビロ磐田のスクール時代、トップチームにいた中村さんの姿を見ていた後藤は「(中村さんの)目の前でしっかりやらないといけないですね」と刺激を受けている様子ようでもあった。
磐田時代の監督だった名波浩コーチと再会した中村俊輔氏
W杯本大会でC組に入っているスコットランドとはラウンド32で対戦する可能性もある。「ワールドカップに向けても勝てばいいイメージでいけると思うので、しっかり勝てるように全力を尽くしたい」。そう誓った。
(取材・文 矢内由美子)