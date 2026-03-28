森保J久々の対欧州…23年ドイツ撃破のGK大迫敬介「あの時よりも成長できている」
日本代表にとっては2023年9月以来となる欧州遠征。森保ジャパンベストゲームの一つに数えられるドイツ戦(○4-1)のゴールマウスを守ったGK大迫敬介(広島)が闘志を燃やしている。スコットランド、イングランドとの2連戦に向けて「W杯前の大事な2試合で、チームとしてもチャレンジできる良いタイミングでの強化試合。どんどんトライしていければ」と意気込んだ。
大迫は第2次森保ジャパン発足以降、右手舟状骨骨折の手術で戦線を離れていた24年1〜2月のアジア杯と、天皇杯準決勝のため招集を見送られた昨年11月シリーズを除いたすべての活動に参加。フィールドプレーヤーを含めてもトップクラスの帯同率を誇り、カタールW杯後の日本代表を最もよく知る選手の一人となっている。
中でも記憶に残るのが23年9月にボルフスブルクで行われたドイツ戦だ。日本が徹底的なハイライン守備でドイツの攻撃陣を1点に抑え込み、競り合う展開の中で2点を奪った後、さらに相手がリスクをかけた終盤に2点を重ね、磐石の試合運びで4-1の勝利を収めたという一戦。大迫はこの試合で先発に抜擢され、歴史的勝利の一員となっていた。
この試合は第2次森保ジャパンが刻んだ一つの成功体験。大迫自身も「毎試合毎試合、自分たちはチャレンジをしながら結果を求めてやってきたけど、間違いなくあれは成功体験になった」と認めるところだ。しかし、大迫はさらに言葉を続けた。
「あそこからまた成長したという自信を持っているので、それをこの1試合でしっかりと結果をもって証明できれば」
大迫自身も「個人的にもあの時より心境的には成長できていると思う」と断言。この遠征ではさらに「自分としても自信をつける良いきっかけになるゲームだと思うので、あそこから成長した姿を見せたいし、チームとしてもあの試合からまた成長したところを結果と内容で示したい」とアピールに燃えている。
今季のJリーグではリーグ公式球とACLE公式球への適応に難しさがあり、特に空気抵抗を受けやすいJリーグ公式球に苦しんでいるように思われる大迫。「そういったところに臨機応変に対応していかなければいけないのが僕たちの仕事でもあると思うので」と言い訳は避けるものの、前節・清水戦の失点シーンもJリーグ公式球を強く蹴り出すため、普段よりも大きく踏んだステップが仇になった形だった。
その点、今回のイギリス遠征で使用されるアディダス製のW杯公式球は標準的な特徴を持っており、GK陣からも好評。「サイズ感だったり、インパクトの感じも普段使っているボールとは違うぶんもう一回慣れないといけない部分はあるけど、いつも以上にやりやすいのはある」(大迫)。Jリーグでの課題も活かし、繊細な準備も万全。W杯への生き残りを狙う。
(取材・文 竹内達也)
大迫は第2次森保ジャパン発足以降、右手舟状骨骨折の手術で戦線を離れていた24年1〜2月のアジア杯と、天皇杯準決勝のため招集を見送られた昨年11月シリーズを除いたすべての活動に参加。フィールドプレーヤーを含めてもトップクラスの帯同率を誇り、カタールW杯後の日本代表を最もよく知る選手の一人となっている。
この試合は第2次森保ジャパンが刻んだ一つの成功体験。大迫自身も「毎試合毎試合、自分たちはチャレンジをしながら結果を求めてやってきたけど、間違いなくあれは成功体験になった」と認めるところだ。しかし、大迫はさらに言葉を続けた。
「あそこからまた成長したという自信を持っているので、それをこの1試合でしっかりと結果をもって証明できれば」
大迫自身も「個人的にもあの時より心境的には成長できていると思う」と断言。この遠征ではさらに「自分としても自信をつける良いきっかけになるゲームだと思うので、あそこから成長した姿を見せたいし、チームとしてもあの試合からまた成長したところを結果と内容で示したい」とアピールに燃えている。
今季のJリーグではリーグ公式球とACLE公式球への適応に難しさがあり、特に空気抵抗を受けやすいJリーグ公式球に苦しんでいるように思われる大迫。「そういったところに臨機応変に対応していかなければいけないのが僕たちの仕事でもあると思うので」と言い訳は避けるものの、前節・清水戦の失点シーンもJリーグ公式球を強く蹴り出すため、普段よりも大きく踏んだステップが仇になった形だった。
その点、今回のイギリス遠征で使用されるアディダス製のW杯公式球は標準的な特徴を持っており、GK陣からも好評。「サイズ感だったり、インパクトの感じも普段使っているボールとは違うぶんもう一回慣れないといけない部分はあるけど、いつも以上にやりやすいのはある」(大迫)。Jリーグでの課題も活かし、繊細な準備も万全。W杯への生き残りを狙う。
(取材・文 竹内達也)