「肋骨は気合やって…」痛み癒えた瀬古歩夢、待望のCB起用経てW杯サバイバルへ「自信もついてきた」
気合いで乗り越えた肋骨骨折を経て、待望の本職起用で自信をつけて日本代表に帰ってきた。
DF瀬古歩夢(ル・アーブル)は2024年10月のW杯最終予選以降、負傷者が相次ぐCBでチャンスを掴み、海外組が参加できる代表活動にすべて参加。今年1月下旬には試合中に肋骨骨折を負ったままフル出場するという異次元のタフさを見せた後、さすがに3試合欠場という戦線離脱もあったが、無事にW杯前最後の活動となるイギリス遠征に招集され、初のW杯出場に向けたチャンスを広げた。
瀬古によると、負傷当時は骨折後も10分間以上プレーを継続していたが、試合後には相当な痛みが残っていたという。
「よく折れてる人に聞いたら『肋骨は気合いや』って言われてたんで、早く治ればいいなと思ってたんですけど、気合いにできひんくらい最初に折れた時は痛くて……。若干ひっついて痛みが治った時にいけるかなという具合で復帰しました」
「骨一本くらいじゃって気持ちでおったんですけど、さすがに痛すぎて3試合くらい欠場させてもらって、そこからそこからチームのためになれればと思ってやってました」
それでも復帰初戦からパリSGに挑み、いきなりのフル出場。0-1で敗れながらもパフォーマンスは上々だった。「ビッグクラブとやる時はもちろん気合が入るし、その昂った気持ちでいいプレーができた」。ゲーム体力的も整っていなかったため、「それ(肋骨)以外のところにガタが来た」とコンディションは万全ではなかったようだが、良い復帰戦を迎えられたことでその後も流れに乗れた。
今季序盤は本職ではないアンカーでの起用が多かったが、負傷前くらいからはCBでの起用が続いており、同じくCBを担う日本代表においても良い流れとなっている。瀬古自身は「自分はずっとCBでやりたいと監督に伝えているし、チーム状況でケガ人が出たりして俺がボランチをやるというのもあった。それは監督が決めるので自分は与えられたポジションでチームのためにやれればいいかなと思っていた」と起用に敬意を示すものの、CBとしての自信はついているようだ。
「ここ数試合ずっとCBで出ていて、すごい身体の強い選手とか、足の速い選手と対峙してみて自信もついてきた。それを代表で発揮できるかは自分次第。いつも通りチームでやっていることをこのチームで出せたら一番かなと思う」
そうして迎えたイギリス遠征。スコットランド、イングランドという強豪との対戦を通じ、W杯メンバー入りをアピールしたい気持ちは強い。「東京五輪から森保さんとずっとやっていて、五輪は出場機会がなく、その次に目指すのはW杯だと自分の中で言い聞かせてきた。そのチャンスが目の前にある中で、自分がどれだけ監督にいいインパクトを与えて、チームのために必要とされる選手になれるかだと思っているので、それを最後のヨーロッパ遠征で示せれば」。リーグアンの屈強な攻撃陣と張り合ってきた経験をぶつける構えだ。
(取材・文 竹内達也)
DF瀬古歩夢(ル・アーブル)は2024年10月のW杯最終予選以降、負傷者が相次ぐCBでチャンスを掴み、海外組が参加できる代表活動にすべて参加。今年1月下旬には試合中に肋骨骨折を負ったままフル出場するという異次元のタフさを見せた後、さすがに3試合欠場という戦線離脱もあったが、無事にW杯前最後の活動となるイギリス遠征に招集され、初のW杯出場に向けたチャンスを広げた。
「よく折れてる人に聞いたら『肋骨は気合いや』って言われてたんで、早く治ればいいなと思ってたんですけど、気合いにできひんくらい最初に折れた時は痛くて……。若干ひっついて痛みが治った時にいけるかなという具合で復帰しました」
「骨一本くらいじゃって気持ちでおったんですけど、さすがに痛すぎて3試合くらい欠場させてもらって、そこからそこからチームのためになれればと思ってやってました」
それでも復帰初戦からパリSGに挑み、いきなりのフル出場。0-1で敗れながらもパフォーマンスは上々だった。「ビッグクラブとやる時はもちろん気合が入るし、その昂った気持ちでいいプレーができた」。ゲーム体力的も整っていなかったため、「それ(肋骨)以外のところにガタが来た」とコンディションは万全ではなかったようだが、良い復帰戦を迎えられたことでその後も流れに乗れた。
今季序盤は本職ではないアンカーでの起用が多かったが、負傷前くらいからはCBでの起用が続いており、同じくCBを担う日本代表においても良い流れとなっている。瀬古自身は「自分はずっとCBでやりたいと監督に伝えているし、チーム状況でケガ人が出たりして俺がボランチをやるというのもあった。それは監督が決めるので自分は与えられたポジションでチームのためにやれればいいかなと思っていた」と起用に敬意を示すものの、CBとしての自信はついているようだ。
「ここ数試合ずっとCBで出ていて、すごい身体の強い選手とか、足の速い選手と対峙してみて自信もついてきた。それを代表で発揮できるかは自分次第。いつも通りチームでやっていることをこのチームで出せたら一番かなと思う」
そうして迎えたイギリス遠征。スコットランド、イングランドという強豪との対戦を通じ、W杯メンバー入りをアピールしたい気持ちは強い。「東京五輪から森保さんとずっとやっていて、五輪は出場機会がなく、その次に目指すのはW杯だと自分の中で言い聞かせてきた。そのチャンスが目の前にある中で、自分がどれだけ監督にいいインパクトを与えて、チームのために必要とされる選手になれるかだと思っているので、それを最後のヨーロッパ遠征で示せれば」。リーグアンの屈強な攻撃陣と張り合ってきた経験をぶつける構えだ。
(取材・文 竹内達也)