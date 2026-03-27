サロモン、日本初となるスポーツスタイルカテゴリーのシグネチャーストアを南青山にオープン

「サロモン（Salomon）」が、日本初となるスポーツスタイルカテゴリーのシグネチャーストア「サロモンストア 南青山」を東京・南青山に出店する。オープンは4月17日。

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同店では、ファッションシーンで注目を集めるスポーツスタイルラインのフットウェアを中心に、世界でも限られたディーラーで展開する「Salomon ADVANCED」や、様々なファッションブランドとの協業ライン「INTERSECTION」などをラインナップ。

店舗は都市と自然、機能とデザインが交差する南青山という立地特性を背景に、サロモンが掲げる機能美とデザイン性を体現。「都市におけるアウトドアの新しい在り方」を提示する空間として設計し、ラグジュアリーな都市性と原宿・裏原宿のストリートカルチャーが交差する路地の空気感を取り込んだ内装で、都市とアウトドアの関係性を表現している。

オープン当日からキャンペーンを実施し、商品購入者に対してPAPABUBULEのオリジナルキャンディーを配布。スペシャルプロダクトとして、発売後に完売が相次いだ「TEPIAZ ADVANCED」を、プレオープンから数量限定で再販する。同シューズはレザーゲイター構造による独自のシルエットと、アウトドア由来の機能性にラグジュアリーな素材使いを融合したモデルで、1人1点までの販売となる。価格は4万4000円。

そのほか、日本初のシグネチャーストアならではのINTERSECTIONによるスペシャルコラボレーションアイテムや、世界のシグネチャーストア限定で登場する特別アイテムなども取り扱う。詳細は4月上旬に発表予定。

なお、プレオープンは4月16日に実施。S/PLUS会員を対象に、公式メールマガジンおよび公式オンラインストアNEWSで案内する抽選の当選者のみが参加できる。

◾️サロモンストア 南青山

オープン日： 2026年4月17日（金）

所在地：東京都港区南青山5丁目4-3 南青山泉ビル B1階

営業時間：11:00〜20:00

電話番号：03-6433-5564

公式サイト