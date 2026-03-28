週間ランキング【約定回数 増加率】 (3月27日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,328銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4840> トライアイズ 東証Ｓ 187倍 ( 1,308) 617 ( +35.3 )
２. <4464> ソフト９９ 東証Ｓ 167倍 ( 167) 3645 ( -5.7 ) 半導体製造装置関連
３. <7066> ピアズ 東証Ｇ 57.9倍 ( 1,448) 506 ( +27.8 ) 生成AI関連
４. <331A> メディックス 東証Ｓ 41.0倍 ( 615) 492 ( +0.2 )
５. <7812> クレステック 東証Ｓ 37.8倍 ( 302) 1958 ( +0.9 ) 人工知能関連
６. <4167> ココペリ 東証Ｇ 34.7倍 ( 1,388) 359 ( +29.1 ) 人工知能関連
７. <4098> チタン 東証Ｓ 33.7倍 ( 1,417) 1175 ( +15.8 )
８. <530A> 農中リート２ 東証Ｅ 30.0倍 ( 120) 1978 ( -16.8 )
９. <9342> スマサポ 東証Ｇ 27.5倍 ( 165) 906 ( -25.1 )
10. <8835> 太平発 東証Ｓ 22.7倍 ( 2,929) 1102 ( +24.2 )
11. <6836> ぷらっと 東証Ｓ 21.1倍 ( 3,003) 1040 ( +26.1 ) 仮想通貨関連
12. <3011> バナーズ 東証Ｓ 20.1倍 ( 281) 184 ( +21.9 )
13. <149A> シンカ 東証Ｇ 19.0倍 ( 1,274) 1601 ( +74.0 )
14. <537A> 農中世界株Ｕ 東証Ｅ 18.4倍 ( 129) 992 ( -17.3 )
15. <3965> キャピタルＡ 東証Ｓ 17.7倍 ( 159) 855 ( +1.8 ) 生成AI関連
16. <2195> アミタＨＤ 東証Ｇ 14.7倍 ( 5,363) 425 ( +29.6 )
17. <5162> 朝日ラバー 東証Ｓ 14.2倍 ( 2,103) 816 ( -11.8 )
18. <6599> エブレン 東証Ｓ 14.1倍 ( 141) 3390 ( +13.9 ) 半導体製造装置関連
19. <3035> ＫＴＫ 東証Ｓ 13.0倍 ( 91) 689 ( +5.8 )
20. <3077> ホリイフード 東証Ｓ 12.8倍 ( 408) 630 ( +18.2 )
21. <6173> アクアライン 東証Ｇ 12.7倍 ( 1,381) 142 ( -5.3 )
22. <4673> 川崎地質 東証Ｓ 11.2倍 ( 224) 5800 ( +38.8 ) 下水道関連
23. <5986> モリテック 東証Ｓ 11.1倍 ( 798) 233 ( +2.2 )
24. <3137> ファンデリー 東証Ｇ 10.7倍 ( 1,091) 257 ( +10.8 )
25. <2376> サイネックス 東証Ｓ 10.5倍 ( 63) 853 ( +19.0 ) 人工知能関連
26. <175A> ウィルスマ 東証Ｇ 10.3倍 ( 412) 732 ( +2.2 ) 人工知能関連
27. <3853> アステリア 東証Ｐ 9.4倍 (10,467) 1572 ( +25.1 ) 仮想通貨関連
28. <6620> 宮越ＨＤ 東証Ｐ 8.5倍 ( 1,761) 666 ( +13.1 )
29. <9235> 売れるＧ 東証Ｇ 8.5倍 ( 6,586) 789 ( +48.9 )
30. <5134> ＰＯＰＥＲ 東証Ｇ 8.1倍 ( 267) 552 ( +16.0 )
31. <3839> ＯＤＫ 東証Ｓ 8.1倍 ( 129) 637 ( -0.8 ) 人工知能関連
32. <1981> 協和日成 東証Ｓ 7.8倍 ( 109) 1415 ( -8.1 )
33. <2561> ｉＳ日本国債 東証Ｅ 7.7倍 ( 449) 2059 ( -1.2 )
34. <1443> 技研ＨＤ 東証Ｓ 7.6倍 ( 1,157) 291 ( -4.9 )
35. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ 7.4倍 ( 346) 171 ( -8.1 ) ドローン関連
36. <7092> ＦＦＪ 東証Ｐ 7.2倍 ( 86) 2302 ( +0.0 )
37. <3744> サイオス 東証Ｓ 7.1倍 ( 536) 439 ( +2.1 ) 人工知能関連
38. <8700> 丸八証券 東証Ｓ 6.8倍 ( 136) 1869 ( +7.7 )
39. <8141> 新光商 東証Ｐ 6.5倍 ( 1,422) 1225 ( +11.4 ) 半導体関連
40. <2162> ｎｍｓ 東証Ｓ 6.2倍 ( 187) 405 ( -9.0 ) 蓄電池関連
41. <9973> ＫＯＺＯＨＤ 東証Ｓ 6.1倍 ( 569) 26 ( +4.0 )
42. <9229> サンウェルズ 東証Ｐ 5.7倍 ( 1,026) 263 ( +11.0 )
43. <4990> 昭和化 東証Ｓ 5.5倍 ( 94) 549 ( +0.7 )
44. <7739> キヤノン電 東証Ｐ 5.3倍 ( 160) 3625 ( -0.1 )
45. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ 5.1倍 ( 4,903) 2965 ( +14.0 )
46. <3260> エスポア 名証Ｎ 5.0倍 ( 110) 912 ( +33.1 )
47. <9033> 広電鉄 東証Ｓ 5.0倍 ( 85) 639 ( -1.1 )
48. <1632> 野村金融 東証Ｅ 4.9倍 ( 283) 37990 ( +8.0 )
49. <9535> 広ガス 東証Ｐ 4.7倍 ( 800) 411 ( +8.4 )
50. <4629> 大伸化学 東証Ｓ 4.6倍 ( 74) 1855 ( +9.3 )
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