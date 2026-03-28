　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,328銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4840> トライアイズ　東証Ｓ　　187倍 ( 1,308) 　　617　( +35.3 )　
２. <4464> ソフト９９　　東証Ｓ　　167倍 ( 　167)　　3645　(　-5.7 )　 半導体製造装置関連
３. <7066> ピアズ　　　　東証Ｇ 　57.9倍 ( 1,448) 　　506　( +27.8 )　 生成AI関連
４. <331A> メディックス　東証Ｓ 　41.0倍 ( 　615) 　　492　(　+0.2 )　
５. <7812> クレステック　東証Ｓ 　37.8倍 ( 　302)　　1958　(　+0.9 )　 人工知能関連
６. <4167> ココペリ　　　東証Ｇ 　34.7倍 ( 1,388) 　　359　( +29.1 )　 人工知能関連
７. <4098> チタン　　　　東証Ｓ 　33.7倍 ( 1,417)　　1175　( +15.8 )　
８. <530A> 農中リート２　東証Ｅ 　30.0倍 ( 　120)　　1978　( -16.8 )　
９. <9342> スマサポ　　　東証Ｇ 　27.5倍 ( 　165) 　　906　( -25.1 )　
10. <8835> 太平発　　　　東証Ｓ 　22.7倍 ( 2,929)　　1102　( +24.2 )　
11. <6836> ぷらっと　　　東証Ｓ 　21.1倍 ( 3,003)　　1040　( +26.1 )　 仮想通貨関連
12. <3011> バナーズ　　　東証Ｓ 　20.1倍 ( 　281) 　　184　( +21.9 )　
13. <149A> シンカ　　　　東証Ｇ 　19.0倍 ( 1,274)　　1601　( +74.0 )　
14. <537A> 農中世界株Ｕ　東証Ｅ 　18.4倍 ( 　129) 　　992　( -17.3 )　
15. <3965> キャピタルＡ　東証Ｓ 　17.7倍 ( 　159) 　　855　(　+1.8 )　 生成AI関連
16. <2195> アミタＨＤ　　東証Ｇ 　14.7倍 ( 5,363) 　　425　( +29.6 )　
17. <5162> 朝日ラバー　　東証Ｓ 　14.2倍 ( 2,103) 　　816　( -11.8 )　
18. <6599> エブレン　　　東証Ｓ 　14.1倍 ( 　141)　　3390　( +13.9 )　 半導体製造装置関連
19. <3035> ＫＴＫ　　　　東証Ｓ 　13.0倍 (　　91) 　　689　(　+5.8 )　
20. <3077> ホリイフード　東証Ｓ 　12.8倍 ( 　408) 　　630　( +18.2 )　
21. <6173> アクアライン　東証Ｇ 　12.7倍 ( 1,381) 　　142　(　-5.3 )　
22. <4673> 川崎地質　　　東証Ｓ 　11.2倍 ( 　224)　　5800　( +38.8 )　 下水道関連
23. <5986> モリテック　　東証Ｓ 　11.1倍 ( 　798) 　　233　(　+2.2 )　
24. <3137> ファンデリー　東証Ｇ 　10.7倍 ( 1,091) 　　257　( +10.8 )　
25. <2376> サイネックス　東証Ｓ 　10.5倍 (　　63) 　　853　( +19.0 )　 人工知能関連
26. <175A> ウィルスマ　　東証Ｇ 　10.3倍 ( 　412) 　　732　(　+2.2 )　 人工知能関連
27. <3853> アステリア　　東証Ｐ　　9.4倍 (10,467)　　1572　( +25.1 )　 仮想通貨関連
28. <6620> 宮越ＨＤ　　　東証Ｐ　　8.5倍 ( 1,761) 　　666　( +13.1 )　
29. <9235> 売れるＧ　　　東証Ｇ　　8.5倍 ( 6,586) 　　789　( +48.9 )　
30. <5134> ＰＯＰＥＲ　　東証Ｇ　　8.1倍 ( 　267) 　　552　( +16.0 )　
31. <3839> ＯＤＫ　　　　東証Ｓ　　8.1倍 ( 　129) 　　637　(　-0.8 )　 人工知能関連
32. <1981> 協和日成　　　東証Ｓ　　7.8倍 ( 　109)　　1415　(　-8.1 )　
33. <2561> ｉＳ日本国債　東証Ｅ　　7.7倍 ( 　449)　　2059　(　-1.2 )　
34. <1443> 技研ＨＤ　　　東証Ｓ　　7.6倍 ( 1,157) 　　291　(　-4.9 )　
35. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ　　7.4倍 ( 　346) 　　171　(　-8.1 )　 ドローン関連
36. <7092> ＦＦＪ　　　　東証Ｐ　　7.2倍 (　　86)　　2302　(　+0.0 )　
37. <3744> サイオス　　　東証Ｓ　　7.1倍 ( 　536) 　　439　(　+2.1 )　 人工知能関連
38. <8700> 丸八証券　　　東証Ｓ　　6.8倍 ( 　136)　　1869　(　+7.7 )　
39. <8141> 新光商　　　　東証Ｐ　　6.5倍 ( 1,422)　　1225　( +11.4 )　 半導体関連
40. <2162> ｎｍｓ　　　　東証Ｓ　　6.2倍 ( 　187) 　　405　(　-9.0 )　 蓄電池関連
41. <9973> ＫＯＺＯＨＤ　東証Ｓ　　6.1倍 ( 　569)　　　26　(　+4.0 )　
42. <9229> サンウェルズ　東証Ｐ　　5.7倍 ( 1,026) 　　263　( +11.0 )　
43. <4990> 昭和化　　　　東証Ｓ　　5.5倍 (　　94) 　　549　(　+0.7 )　
44. <7739> キヤノン電　　東証Ｐ　　5.3倍 ( 　160)　　3625　(　-0.1 )　
45. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　5.1倍 ( 4,903)　　2965　( +14.0 )　
46. <3260> エスポア　　　名証Ｎ　　5.0倍 ( 　110) 　　912　( +33.1 )　
47. <9033> 広電鉄　　　　東証Ｓ　　5.0倍 (　　85) 　　639　(　-1.1 )　
48. <1632> 野村金融　　　東証Ｅ　　4.9倍 ( 　283) 　37990　(　+8.0 )　
49. <9535> 広ガス　　　　東証Ｐ　　4.7倍 ( 　800) 　　411　(　+8.4 )　
50. <4629> 大伸化学　　　東証Ｓ　　4.6倍 (　　74)　　1855　(　+9.3 )　

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