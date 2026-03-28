　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※3月27日終値の3月19日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,328銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6580> ライトアップ　東証Ｇ　　-42.3 　　931　 厚労省助成金巡る文春が報道
２. <2321> ソフトフロン　東証Ｇ　　-30.9 　　219　 人工知能関連
３. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ　　-29.3 　　753　 フィジカルAI関連
４. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ　　-27.6　　4250　
５. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ　　-26.7　　　22　
６. <6330> 東洋エンジ　　東証Ｐ　　-26.2　　2664　 レアアース関連
７. <9342> スマサポ　　　東証Ｇ　　-25.1 　　906　
８. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ　　-24.3　　1171　 半導体関連
９. <5985> サンコール　　東証Ｓ　　-23.6　　1515　 電気自動車関連
10. <536A> 農中先進株Ｕ　東証Ｅ　　-22.4　　1940　
11. <3803> イメージ情報　東証Ｇ　　-22.3 　　572　
12. <6433> ヒーハイスト　東証Ｓ　　-22.2　　1309　 フィジカルAI関連
13. <281A> インフォメテ　東証Ｇ　　-21.8 　　466　 人工知能関連
14. <9127> 玉井船　　　　東証Ｓ　　-20.9　　3630　
15. <7946> 光陽社　　　　東証Ｓ　　-20.4 　　605　
16. <3103> ユニチカ　　　東証Ｐ　　-20.2　　1189　 東証プライムからスタンダードへの市場区分変更が承認
17. <6366> 千代建　　　　東証Ｓ　　-20.1 　　917　
18. <4075> ブレインズ　　東証Ｇ　　-19.9　　1335　 人工知能関連
19. <4881> ファンペップ　東証Ｇ　　-19.2　　　84　
20. <6356> 日ギア　　　　東証Ｓ　　-19.2　　1455　
21. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ　　-18.9　　　77　
22. <7719> 東京衡機　　　東証Ｓ　　-18.5 　　530　 ドローン関連
23. <2036> 金先物Ｗブル　東証EN　　-17.3　180450　
24. <537A> 農中世界株Ｕ　東証Ｅ　　-17.3 　　992　
25. <6347> プラコー　　　東証Ｓ　　-16.9 　　301　
26. <6492> 岡野バ　　　　東証Ｓ　　-16.8 　11160　
27. <478A> フツパー　　　東証Ｇ　　-16.8 　　734　 人工知能関連
28. <530A> 農中リート２　東証Ｅ　　-16.8　　1978　
29. <6495> 宮入バ　　　　東証Ｓ　　-15.9 　　217　
30. <6521> オキサイド　　東証Ｇ　　-15.8　　4370　 半導体関連
31. <6497> ハマイ　　　　東証Ｓ　　-15.8　　1306　 半導体製造装置関連
32. <2033> コスピブル　　東証EN　　-15.6 　49790　
33. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ　　-15.4 　　324　 仮想通貨関連
34. <7901> マツモト　　　東証Ｓ　　-15.2　　1082　
35. <4479> マクアケ　　　東証Ｇ　　-15.0 　　993　
36. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ　　-14.9 　　160　 仮想通貨関連
37. <7721> 東京計器　　　東証Ｐ　　-14.5　　6990　 半導体製造装置関連
38. <9914> 植松商会　　　東証Ｓ　　-14.5 　　911　
39. <5729> 日精鉱　　　　東証Ｓ　　-14.2 　10510　
40. <534A> 農中ＮＱ１Ｕ　東証Ｅ　　-14.0　　1935　
41. <6731> ピクセラ　　　東証Ｓ　　-14.0　　　37　
42. <6961> エンプラス　　東証Ｐ　　-13.9 　12590　 半導体製造装置関連
43. <477A> スタートＬ　　東証Ｇ　　-13.9 　　546　
44. <533A> 農中ＳＰ５Ｕ　東証Ｅ　　-13.8　　1940　
45. <5253> カバー　　　　東証Ｇ　　-13.7　　1389　
46. <6855> 電子材料　　　東証Ｓ　　-12.9　　5860　 半導体製造装置関連
47. <7922> 三光産業　　　東証Ｓ　　-12.8 　　775　
48. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ　　-12.8 　　558　 防衛関連
49. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ　　-12.8　　1303　 データセンター関連
50. <418A> ウリドキ　　　名証Ｎ　　-12.6 　　961　

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