　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※3月27日終値の3月19日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,328銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <6522> アスタリスク　東証Ｇ 　　75.6　　1500　 『グローバル標準レジ戦略』本格始動
２. <149A> シンカ　　　　東証Ｇ 　　74.0　　1601　 ソフトバンク傘下企業との資本・業務提携を材料視
３. <9235> 売れるＧ　　　東証Ｇ 　　48.9 　　789　 堀江貴文氏のアクセス不能な暗号資産の解除・復旧に成功と発表
４. <4888> ステラファ　　東証Ｇ 　　45.6 　　881　 中国で第１例目のＢＮＣＴでの治療を実施
５. <6072> 地盤ＨＤ　　　東証Ｓ 　　45.2　　1159　 Ｆｏｒｂｅｓ　ＪＡＰＡＮ５月号がＫａｉｈｏｕ井村氏らを取り上げる
６. <3480> ＪＳＢ　　　　東証Ｐ 　　41.1　　4755　
７. <4031> 片倉コープ　　東証Ｓ 　　40.4　　1580　 中東混迷長期化への懸念で肥料関連に思惑的な買い入る
８. <278A> テラドローン　東証Ｇ 　　39.5　　4100　 防衛装備品市場の参入と米子会社設立を材料視
９. <4673> 川崎地質　　　東証Ｓ 　　38.8　　5800　 ２６年１１月期業績予想を一転営業増益へ上方修正
10. <4840> トライアイズ　東証Ｓ 　　35.3 　　617　
11. <3260> エスポア　　　名証Ｎ 　　33.1 　　912　
12. <9072> ニッコンＨＤ　東証Ｐ 　　29.7　　5279　
13. <2195> アミタＨＤ　　東証Ｇ 　　29.6 　　425　
14. <4167> ココペリ　　　東証Ｇ 　　29.1 　　359　 みずほ銀が『ビッグアドバンスグローバル』導入
15. <7066> ピアズ　　　　東証Ｇ 　　27.8 　　506　 ２５万株を上限とする自社株買いを実施へ
16. <456A> ヒュマメイド　東証Ｇ 　　26.2　　5490　 今期は過去最高業績の更新見通しで株式分割も実施
17. <6836> ぷらっと　　　東証Ｓ 　　26.1　　1040　 ブロックチェーンプロトコル技術の社会実装を推進する子会社が本格始動
18. <3853> アステリア　　東証Ｐ 　　25.1　　1572　 米スペースＸが週内にもＩＰＯの目論見書提出目指すと伝わる
19. <8766> 東京海上　　　東証Ｐ 　　24.5　　7511　 米バークシャーグループの戦略的出資をサプライズ視
20. <8835> 太平発　　　　東証Ｓ 　　24.2　　1102　
21. <9468> カドカワ　　　東証Ｐ 　　22.0　　3825　 オアシスマネジメントが大量保有
22. <3011> バナーズ　　　東証Ｓ 　　21.9 　　184　
23. <5137> スマートＤ　　東証Ｇ 　　20.7 　　332　
24. <2376> サイネックス　東証Ｓ 　　19.0 　　853　 人工知能関連
25. <3077> ホリイフード　東証Ｓ 　　18.2 　　630　
26. <8522> 名古屋銀　　　東証Ｐ 　　17.6　　6340　 しずおかＦＧと経営統合で基本合意と発表
27. <6526> ソシオネクス　東証Ｐ 　　17.5　　2037　 半導体関連
28. <9212> ＧＥＩ　　　　東証Ｇ 　　17.5 　　430　
29. <6363> 酉島　　　　　東証Ｐ 　　17.3　　3125　 中東復興需要の思惑で資金流入
30. <4506> 住友ファーマ　東証Ｐ 　　16.7　2164.5　
31. <6619> ＷＳＣＯＰＥ　東証Ｐ 　　16.4 　　220　 電気自動車関連
32. <5134> ＰＯＰＥＲ　　東証Ｇ 　　16.0 　　552　
33. <3994> マネフォ　　　東証Ｐ 　　15.9　　3582　 米バリューアクトの買い増し判明で思惑
34. <4098> チタン　　　　東証Ｓ 　　15.8　　1175　 ペロブスカイト太陽電池の熱拡散問題で活躍期待
35. <5726> 大阪チタ　　　東証Ｐ 　　15.5　　2760　 半導体製造装置関連
36. <4025> 多木化　　　　東証Ｐ 　　15.4　　5100　
37. <8714> 池田泉州ＨＤ　東証Ｐ 　　15.4 　　908　 ２６年３月期最終利益及び配当予想を上方修正
38. <5243> ノート　　　　東証Ｇ 　　15.1　　2519　 カドカワと資本・業務提携し第三者割当増資を実施へ
39. <2160> ジーエヌアイ　東証Ｇ 　　14.4　　3250　 中国において肝線維症治療薬の新薬承認申請を提出
40. <4572> カルナバイオ　東証Ｇ 　　14.2 　　401　
41. <4053> サンアスタ　　東証Ｐ 　　14.1 　　445　 初配当１０円実施見通しを好感
42. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ 　　14.0　　2965　
43. <6599> エブレン　　　東証Ｓ 　　13.9　　3390　 半導体製造装置関連
44. <3753> フライト　　　東証Ｓ 　　13.6 　　167　
45. <6736> サン電子　　　東証Ｓ 　　13.5　　8640　
46. <7774> Ｊ・ＴＥＣ　　東証Ｇ 　　13.4 　　693　 乾燥培養表皮で世界初の製造販売承認申請
47. <6787> メイコー　　　東証Ｐ 　　13.4 　28590　 国内有力調査機関が目標株価を増額修正
48. <6523> ＰＨＣＨＤ　　東証Ｐ 　　13.4　　1134　 外資系証券が投資判断『オーバーウェート』に格上げ
49. <6254> 野村マイクロ　東証Ｐ 　　13.3　　3210　 来期業績Ｖ字回復期待の買いと空売り買い戻しが共鳴
50. <6620> 宮越ＨＤ　　　東証Ｐ 　　13.1 　　666　 ＷＩＣプロジェクトのシンジケートローン組成に向け正式協議へ

株探ニュース