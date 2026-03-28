カブスのニコ・ホーナー内野手（28）が6年総額1億4100万ドル（約226億円）の契約延長に合意したとスポーツ専門局「ESPN」電子版のジェフ・パッサン記者が報じた。この契約は二塁手としては史上4番目の大型契約となる。

ホーナーは昨季、二塁手の中でファングラフスのWAR（勝利貢献度）でトップを記録し、キャリアハイの4.8だった。打率.297、7本塁打、29盗塁、61打点で、得点圏では打率.371と勝負強さを発揮した。守備でもゴールドグラブ賞を受賞した。ポストシーズンでも打率.419と活躍している。

2018年のドラフトで一巡全体24位指名を受けたホーナーは、2024年シーズン前にカブスと3年3500万ドルの契約延長を結んでいた。この契約は今季終了後に満了、フリーエージェントとなる予定だったが、新たな延長で、今後はアレックス・ブレグマン、ピート・クロー・アームストロングらとともに、チームの中核を担っていく。

ホーナーのプレーは年々向上しており、2025年には攻撃面でも大きく飛躍した。三振率はキャリア最低の7.6％まで低下し、シーズンを通してわずか49三振に抑えた。さらにwRC＋は109、OPS＋でも114と自己最高を記録している。