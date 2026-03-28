控えめに言って神…穴がポイント♡地味に扱いに困る…100均の家電用カバー

ハンディファンをバッグに入れると、羽根部分がむき出しで気を使ったり、気づかないうちに動いてしまったり…持ち運びで地味に困る場面があります。ダイソーでは、こうした扱いにくさをカバーできるアイテムが手に入ります！カバーを付けたまま持ち歩ける形で収まり、バッグの中でも安心して入れておけるのがポイントです。

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商品情報

商品名：手持ち扇風機カバー

価格：￥330（税込）

カラー展開：白、黒

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480933306

ハンディファンの持ち運びの悩みを解決！ダイソーの『手持ち扇風機カバー』

ダイソーへお買い物に行くと、TGCコラボグッズの特設コーナーができていました。そこで見つけたのが、ハンディファンに使える専用のカバーです。

手持ちのファンをバッグの中に入れたら、意図せずスイッチが入ってしまった…なんてことはありませんか？作動中に羽に物がひっかかってしまったら…と考えるとヒヤッとします。

このカバーは、ファンをすっぽり覆える形で、持ち運び時の不安を減らせるアイテムです。

価格は330円（税込）。プチプラ商品ですが、つくりはしっかりしています。黒×オーロラカラーの見た目がおしゃれで、大人っぽいかっこよさがあります。

柄を通せる穴が便利！すっぽり覆ってバッグに入れても安心！誤作動対策にも！

このカバーの特徴は、ファンの柄を通すための穴があいているところ。ファスナーを開けて本体を入れ、柄だけ外に出す形でセットします。

対応サイズは、首（ガード）部分が約7.5cm×7.5cm×4cmまで、ハンドルは直径3cmまで。一般的な小型ファンなら収まりやすいサイズ感です。

ファスナーを開けると裏地はなく、内側の素材がそのまま見える仕様。

近くで見るとややチープな印象はありますが、全体のつくりはしっかりしていて、価格帯を考えると納得できる仕上がりです。

カバーがあることで、ファンの羽根部分が守られるので、バッグの中にそのまま入れやすくなるのがポイント。他の荷物と当たるのが気にならなくなります。

バッグの中で不意にボタンが押されてしまっても、カバーがあることで直接触れにくくなるから安心感があります。

ストラップは輪っか状のタイプで、ボタンなどはなく着脱はできません。そのままだとバッグの持ち手に掛ける使い方はしづらいですが、腕に通して使う分には問題ありません。

ストラップ自体は取り外し可能なので、カバー側の金具に手持ちのカラビナを付ければ、吊るして使う工夫もできそうです。

ストラップが付いていないファンでも、このカバーを使えば持ち運びやすくなるのも嬉しいところです。

今回は、ダイソーの『手持ち扇風機カバー』をご紹介しました。ハンディファンをそのまま持ち歩くときの、ちょっとした扱いにくさごとカバーしてくれるから、運び時の不安が減ります。

暖かい日も徐々に増えてくるこれからの季節、ハンディファンを持ち歩く機会が多い人は要チェックです。ぜひダイソーで探してみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。