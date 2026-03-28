元サッカー日本代表の本並健治さんは3月26日、自身のInstagramを更新。妻・丸山桂里奈さんの誕生日を祝う投稿をし、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：本並健治さん公式Instagramより）

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元サッカー日本代表の本並健治さんは3月26日、自身のInstagramを更新。妻で元サッカー日本代表、タレントの丸山桂里奈さんの誕生日を祝いました。

【写真】本並健治、妻・丸山桂里奈の誕生日を祝う

「幸せな一日お過ごしくださいね」

本並さんは「まいど！　丸山桂里奈お誕生日おめでとう」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は遊具のある広い庭のような場所で、丸山さんと娘のほのぼのとした家族ショットです。ピースサインに舌を出したポーズの楽しそうな丸山さんが印象的です。

また、「だんだん俺に近づいてきてますね！　ぷくぷくちゃんと私もよろしくお願いします」と、丸山さんへのユーモアたっぷりのメッセージを添えています。

ファンからは、「お誕生日おめでとうございます」「幸せな一日お過ごしくださいね」「末永くお幸せに！良い歳にしてください」「素敵な一年になるといいですね」と祝福の声が上がりました。

娘の誕生日ショットを披露

2月22日には「まいど！　ぷくぷくちゃんの誕生日後夜祭」と、娘の誕生日ショットを公開していた本並さん。コメントでは、「3歳おめでとうございます」「あっという間にスクスク成長してますね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)