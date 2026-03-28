「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）

プロ野球は２７日、セ・パ両リーグの公式戦が開幕した。２年連続の本拠地開幕となった広島は中日に劇的なサヨナラ勝利を収めた。ドラフト３位・勝田成内野手（２２）＝近大＝がサヨナラ打を放ち、同１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が土壇場の九回に同点の２点適時二塁打。新人コンビがチーム４年ぶりの開幕戦勝利に大きく貢献した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−劇的な試合。

「いや、もう期待してましたね。成（勝田）には期待してました」

−九回の攻撃については。

「蓮（平川）もね、３ボールからですからね。３ボールから、あのシチュエーションで振れるっていうのは、並の新入生ではないんですよね。はい。モンテロもいいヒットだったと思います」

−ルーキー４人が活躍した。

「いや、それぞれね、頑張ってたと思います。斉藤汰もいいボール投げてましたし。赤木もね、点取られましたけれども、ボール自体はいいボール投げてますので。また、彼らはね、抑えても打たれても勉強ですから」

−遅くまで残ってくれたファンの皆さんにもメッセージを。

「本当に、最高の形で２０２６年がスタートしたと思います。また今日のような試合をたくさんお届けできるように、気を引き締めて頑張りたいと思います」