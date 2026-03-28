「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）

感情を抑えきれなかった。就任４年目のシーズン開幕で待っていたのは劇的なサヨナラ勝利。広島・新井貴浩監督は「ちょっと（感情を）抑えられなかったというか…。喜びすぎて頭痛くなっちゃった。本当に」と笑顔。試合後の取材は終始、こめかみを押さえながら進んだ。

４点ビハインドの九回にドラマが待っていた。モンテロの２点適時打で２点差とし、なおも１死一、二塁で打席には平川。制球の定まらないアブレウに対し、カウントは３ボール。ここで新星はスイングを仕掛けた。打球は左翼線に落ち、２者が一気に生還。待てのサインも考えられる場面だったが「あそこで振れるのは彼の良さ。本当にすごいことだと思う。振った結果アウトになってもプラスになっていた」と強心臓ぶりを絶賛した。

試合を決めた勝田も前打席までは無安打。それでも「期待していました」と迷わず打席に送り出した。若鯉が躍動し、監督４年目にして初の開幕戦勝利。「今日のような試合をたくさんお届けしたい。気を引き締めて頑張りたい」と次戦以降を見据えた。