「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）

拍手を浴びながら、マウンドを降りた。開幕戦で訪れたプロ初登板。広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）は、強竜打線に得点を与えなかった。「初登板ができて良かったなと思います」。１回１安打無失点。役目を遂行する１４球だ。

床田に代わり、出番は六回に来た。「緊張はしました」。先頭の石伊を一ゴロに打ち取るものの、村松には中前打。柳の犠打で、２死二塁のピンチを背負った。いきなり訪れたピンチ。それでも冷静に腕を振った。

打席には、二回に中前適時打を放っているカリステだ。変化球を２球続けると、３球目は１４９キロの直球。球威で勝り、中飛に打ち取った。直球は１５０キロ超を連発。パワーピッチャーの本領を発揮した。

どこまでも高い向上心が頼もしい。投球の幅を広げるため、ハーンやターノックにスライダーの教えを請うている。「（目指すのは）真っすぐに見えて、速いスライダーです」。カットボールを得意として操るものの、右打者から空振りを奪うのが目的だ。

２１日のソフトバンクとのオープン戦では、右打者ではなかったが、柳町を見逃し三振に仕留めた１球。新たな武器を手にしつつある。

九回に同１位・平川（仙台大）が起死回生の同点２点適時打を放ち、延長十回には、同３位・勝田（近大）が右翼線へ、開幕戦勝利をもたらすサヨナラの一打を放った。「いや、もうすごかったです」。劇的勝利に、自身も勇気をもらった。

「もう、なんかスッと終わった感じ。一度、投げられたことで、次はもう少し楽に入れるとは思う。どんどん成長したい」。スタンドから歓喜の声が響くベンチ裏の通路で、背番号１１は。力を込めた。