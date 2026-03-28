「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）

広島・佐々木泰内野手（２３）の妻・未羽さん（２８）が２７日、デイリースポーツに手記を寄せた。２人は昨年１１月に球団を通じて、結婚を発表。２年目で開幕４番を務め、今季の飛躍が期待される夫へエールを送った。

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泰くんへ

ついに開幕ですね。家や電話でよく「今年は絶対に活躍する。全試合出るんや！」と言っているのを聞いて、泰くんなりに覚悟を持って今シーズンを迎えているのだなと、感じています。

お付き合いを始めたのは２年前の夏でしたね。当時、泰くんは青学大の４年生。５歳年上の私は泰くんにもっと広い世界を知ってほしいという思いもありました。でも「俺はもう決めてるから。あとは未羽ちゃん次第」と真っすぐに言ってくれたのは本当にうれしかったな。

泰くんは東京、私は岐阜に住んでいたので距離はありましたが、２週間に１回は会えるようにお互い行き来を繰り返すような日々でした。合間を縫って日帰りで会いに来てくれたこともあったね。すごい行動力！泰くんは学生だったので、社会人の私が交通費を出すこともあったけど、ドラフト後にそのお返しでバッグをプレゼントしてくれたね。一生、大切にします。

普段の泰くんと、野球をしている泰くんは全くの別人だと思っています。一緒にいる時はずっとポケーッとしているというか…（笑）。どうやって九回まで集中力を保っているんだろうと不思議に思うほど。愛犬のとと（トイプードル）にメロメロでずっと遊んでるね。でも野球のことになると家でも真剣。動画で自分の打席を何度も見直して、ぶつぶつ独り言を言っています。たまに「これ何がダメかな？」と聞いてくるけど全く分からないので正直困ってるよ（笑）。

プロポーズは昨年のオールスター休み中に旅行で行った淡路島でしてくれたね。３カ月も前からヴィラを予約して、忙しい合間を縫って準備してくれてありがとう。いざプロポーズの時、泰くんの方が先に感極まって泣き出してしまったので、思わず「なんで先に泣いとんの！」と突っ込んでしまいました（笑）。でも、そんな不器用な優しさも含めて、私にとっては一生忘れられない最高の思い出です。

１年目の去年は、悔しい１年だったね。６月に右第一肋骨を疲労骨折した時、痛みを我慢して試合に出場し続けていることは知っていました。結局、痛みに耐えきれなくなって骨折と診断された時は、落ち込んでいたけど次の日には「焦っても仕方ない。やるしかないわ」と前を向いていました。その切り替えの早さを見た時、やっぱりすごいな、プロ野球選手なんだなと心から感心したのを覚えています。

泰くんの背番号にちなんで、昨年１０月１０日に入籍しました。今年から広島で一緒に暮らしています。結婚して初めて迎えるシーズン。私にとっても分からないことばかりの毎日ですが、一番そばで、ととも一緒に応援しています。泰くんなら大丈夫！自分を信じて、最高のシーズンにしてください。

妻より