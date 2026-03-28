「I’m in a pickle」の意味は？ちょっとしたトラブル時に使えるイディオムです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I'm in a pickle」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「困っている」「難局に立っている」でした！
「I'm in a pickle」は、「困っている」「難局に立っている」といった意味を表す表現。
直訳すると「ピクルスのなか」という意味ですが、スラングでは「困っている」状況を表します。
ピクルスのビンのなかに詰められており身動きが取れない、というイメージですよ。
I'm in a pickle. My car just broke down.
（困ったな、車が故障しちゃった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部