「I’m in a pickle」の意味は？ちょっとしたトラブル時に使えるイディオムです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「困っている」「難局に立っている」でした！

「I'm in a pickle」は、「困っている」「難局に立っている」といった意味を表す表現。

直訳すると「ピクルスのなか」という意味ですが、スラングでは「困っている」状況を表します。

ピクルスのビンのなかに詰められており身動きが取れない、というイメージですよ。

I'm in a pickle. My car just broke down.

（困ったな、車が故障しちゃった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。