◆米大リーグ ジャイアンツ０ー３ヤンキース（２７日・米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ヤンキースが、Ａ・ジャッジ外野手（３３）、Ｇ・スタントン外野手（３６）の１号アーチ競演で敵地のジャイアンツ戦に３−０で快勝した。

開幕から５三振含む７打数ノーヒットと苦しんでいたジャッジに、待望の１号が飛びだしたのは６回だった。無死二塁、フルカウントと粘った７球目。それまでとらえられなかった、左腕レイの９３マイル（約１５０キロ）の高めの直球をジャストミート。打球は角度３７度。左翼ポール際の上段に飛距離４０５フィート（約１２３メートル）の豪快な一発となった。

１死後、スタントンも続いた。代わった右腕ブットのスライダーを仕留めた打球は角度３１度のライナーで左中間スタンド中段に吸い込まれていった。

２人のアベックアーチはポストシーズンを含めると通算６０回目（レギュラーシーズン５４回）となった。

ヤンキースは昨年デビューしたばかりの先発Ｃ・シュリトラー投手（２５）が５回１／３を１安打８奪三振と快投を見せた。開幕戦のフリードに続いて開幕から２試合連続先発投手が無失点投球で、２連勝の会心のスタートを切った。

【動画】ジャッジの今季１号！

ALL RISE!

Aaron Judge CRUSHES his first homer of the season 💪 pic.twitter.com/DtA1hplsc1- MLB (@MLB) March 27, 2026