今日3月28日(土)は、九州から東北の広い範囲で晴れる見込みです。日中は春本番の陽気で、桜の開花が進むでしょう。ただ、近畿や関東、東北では、一部でにわか雨の可能性があります。北海道と沖縄は雲が広がりやすく、雨や雷雨の所があるでしょう。日中の気温は、全国的に平年より高く、九州と沖縄では夏日になる所がある見込みです。

西日本中心に晴れ そろそろ紫外線対策を

今日28日(土)は高気圧に緩やかに覆われる見込みです。九州は一日を通して晴れるでしょう。洗濯や布団干しに適していますが、日差しが強く、紫外線が強まり始める時期ですので、帽子や日焼け止めで対策をすると安心です。四国や中国地方、近畿、東海も晴れ間がでますが、午後は山陰や近畿の一部でにわか雨の可能性があります。

関東は急な雨や雷雨に注意

関東や東北も晴れ間がありますが、午後は大気の状態が不安定となり、所々でにわか雨や雷雨があるでしょう。桜の見頃を迎えている地域ではお花見が楽しめますが、急な雨や雷雨にお気をつけください。お出かけの際は、折り畳みの傘があると良さそうです。また、スギやヒノキの花粉飛散がピークを迎えていますので、花粉症の方は引き続き、対策が必要です。

日中は過ごしやすい陽気 夏日の所も

最高気温は全国的に平年より高く、沖縄や九州では25℃以上の夏日になる所があるでしょう。四国や中国地方から関東、北陸も20℃を超える所が多く、日中は薄着で過ごせる暖かさになりそうです。ただ、夜は気温が下がるため、服装で上手に調節してください。東北も昨日(27日)より高くなるでしょう。北海道は10℃くらいの予想です。平年より高いものの、北海道ではまだ、日差しのぬくもりは感じられそうにありません。暖かくしてお過ごしください。