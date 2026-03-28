基本を積み重ね、結果を出す米ツアーで証明した成長！海の向こうのタフガールズinUSA

ニュースだけじゃ伝わらない米女子ツアー選手たちの魅力を毎月、現地からレポートします！

基本を積み重ね、結果を出す米ツアーで証明した成長

山下美夢有

●2001年生まれ、大阪府出身。22年に国内女子ツアー4勝で史上最年少の年間女王に輝く。23年も5勝をあげ、2年連続女王に。25年から米ツアーに挑戦し「AIG女子オープン」でツアー初優勝を果たした。

６月上旬、山下美夢有に「米ツアーに初参戦し、影響を受けた選手はいますか？」と問うと「リディア・コさん」と即答された。リディア・コは、米ツアー通算23勝をあげ、昨年最年少でＬＰＧＡ殿堂入りを果たした28歳のニュージーランド人だ。

そんなリディアのどんなところに影響を受けたか、さらに聞いてみると「練習方法ですね。私が見たかぎりではひたすら基本的な練習をしていて……」とのこと。山下自身と同様に正確なショットを武器とするリディアが“地味練”に励む様子を見て「やっぱり、コツコツ地道にやり続けることが大事だな」と再確認できたという。

山下が８月上旬に「ＡＩＧ女子オープン」を制覇したあと、その話をリディアに伝えると「山下の気持ちがわかる気がする」と共感を示した。「米ツアーにはいろんなタイプの選手がいて、パワーヒッターも多い。とくにルーキーイヤーだとほかの選手と比べてしまって『もっと飛距離を伸ばしたほうがいいのかな』など、今まで培ってきたことに迷いが生じることがあると思うんです。

だからこそ、ほかの選手から『いろいろ考えたうえで影響を受けました』といわれるのはすごく名誉なこと。ましてや、ミユウは日本ツアーの成功者ですから、そんないい選手が私のことを評価してくれたのはうれしいです」。リディアは決して先輩面することなく、謙虚に答えた。

シェブロン選手権でのリディア·コ。パリ五輪の初日と２日目に山下と同組になったことを思い出し、深く話してくれた

さらに、ＡＩＧ女子オープン最終日の山下のプレーを称えた。「ミユウは日曜日の終盤で、後続につけ入る隙を与えず勝負強かった。自分のゴルフをよく理解し、自分の能力の範囲内でプレーするように努めることは、優勝するためにすごく重要だと思います」（リディア）。

山下の勢いは止まることを知らない。９月中旬の「クローガー·クイーンシティ選手権」で４位に入ったことで、米ツアー新人賞レースのポイントランキングで、竹田麗央を上回りトップに浮上した。たとえ主戦場をアメリカに変えても、今までのプレースタイルを貫き続けることで、上々の結果も伴っている。

いかがでしたか？ 日本人選手・海外選手が切磋琢磨しながらの活躍にワクワクしますね！

写真・文＝南しずか PHOTO&TEXT Shizuka MINAMI

●みなみ・しずか／東京都出身。 2009 年より米女子ゴルフツアーを取材。ゴルフ雑誌や「ナンバー」「SportsIllustrated」などスポーツ誌に写真を提供。